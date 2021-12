Top 10 des meilleures applications iOS de 2021 selon Apple

Vous cherchez de nouvelles applications iOS à installer ? Voici le Top 10 de cette année 2021 par Apple.

Chaque année, les App Store Awards mettent en avant certaines des meilleures applications et jeux pour les plates-formes et appareils Apple. C’est un peu les Oscars de l’App Store : un honneur rendu par l’industrie elle-même. Il faut proposer quelque chose de vraiment très réussi pour obtenir une telle récompense, et parfois il faut plusieurs années à une application pour y parvenir.

Une nouvelle année se termine, il est donc temps de jeter un œil aux meilleures applications pour iPhone, iPad, Apple Watch et Mac. Toutes ne datent pas de cette année, certaines ont eu droit à des mises à jour très réussies ces douze derniers mois, les faisant passer dans une tout autre catégorie.

Si vous cherchez à faire passer le temps pendant ces vacances, n’hésitez pas à regarder la liste ci-dessous.

Toca Life World

Commençons par l’application iPhone de l’année selon Apple, Toca Life World. Si vous n’en avez jamais entendu parler, pas de panique. Si vous avez des enfants, vous pouvez leur demander.

Il s’agit d’une application pour enfants permettant de créer son propre personnage, de visiter des lieux différents et de jouer différentes histoires. Les enfants apprennent à s’exprimer dans un environnement plus sûr qu’une plate-forme comme Roblox. Le jeu est gratuit à télécharger, mais il y a évidemment des packs d’extension à acheter.

Ce n’est donc pas nécessairement une application pour vous à proprement parler (bien qu’elle soit très addictive pour les adultes), mais si vous avez des enfants et que vous cherchez à les occuper, c’est une très bonne option.

Procreate

Bien qu’Apple ne fasse pas de Procreate l’application iPad de l’année, elle gagne, selon nous, facilement cette récompense. C’est une application de dessin numérique et cette année, la fonctionnalité Animation Assist a introduit des améliorations majeures. Procreate est vendue 9,99 €, sans achat intégré, et chaque mois, une fonctionnalité fait son apparition, rendant l’application toujours plus performante.

Procreate obtient une mention spéciale cette année grâce à son implémentation de Animation Assist. Vous pouvez dessiner des personnages, créer des trajectoires, définir des périmètres et appuyer sur lecture pour voir votre dessin s’animer. Magique.

LumaFusion

LumaFusion (29,99 €) est à l’édition vidéo ce que Procreate est au dessin. C’est un éditeur multi-piste qui offre vraiment tout son potentiel sur iPad Pro avec une puce M1. L’application est facile à utiliser et permet d’éditer six pistes vidéo et six pistes audio en même temps.

Voyez cette application comme le Final Cut Pro X pour iPad, ce qu’Apple refuse encore et toujours de faire. Vous n’aurez pas, évidemment, les mêmes fonctionnalités ni les mêmes plugins, mais l’on s’en approche beaucoup avec LumaFusion. L’application est particulièrement intéressante pour les créateurs de contenu qui commencent et qui veulent éditer leurs vidéos où qu’ils soient.

Carrot Weather

Après plusieurs années, les applications mobiles plafonnent. C’est ce qui est arrivé à Carrot Weather. C’était une magnifique application météo, mais les nouveautés étaient trop rares.

Cette année cependant, Carrot Weather a beaucoup évolué. L’application est devenue gratuite pour passer à un modèle d’abonnement. Et c’est toute une approche modulaire qui a été introduite.

Les utilisateurs de Carrot Weather peuvent désormais organiser leur application comme ils le veulent, en créant des thèmes avec les paramètres que l’on souhaite afficher et disposer comme on le veut. L’application Apple Watch est aussi très réussie (ce qui explique peut-être qu’elle soit l’application Apple Watch de l’année 2021). Et le sens de l’humour est toujours là.

Craft

Il y a des années, Evernote était l’application de prise de notes par excellence. Aujourd’hui, Notion semble avoir cet honneur, pour une bonne raison. Mais Notion ne semble pas vraiment chez lui sur les plates-formes Apple, et particulièrement le Mac.

Voici donc Craft. Si vous cherchez une application pour l’édition de document et la prise de notes sur la plate-forme Apple, c’est celle-là. Elle est relativement nouvelle sur le marché, mais fait déjà beaucoup parler d’elle. Visuellement simple, très jolie et très rapide. Un must.

Myst

Myst (29,99 €) est de retour. Le jeu vidéo avait vu le jour en 1993. Près de 30 ans plus tard, il obtient le titre de jeu Mac de l’année 2021. La longévité de Myst est remarquable – c’est l’un de ces jeux qui est mis à jour et remasterisé à chaque nouvelle plate-forme qui arrive -. Aujourd’hui, une magnifique nouvelle version est disponible pour les Mac. Le jeu d’aventure à la première personne est tel qu’il l’a toujours été : explorez un monde virtuel de manière très immersive, partez à l’aventure et, bien évidemment, résolvez des énigmes.

Canva

S’il y a bien une application dont la popularité a explosé cette année, c’est Canva. Elle n’a cessé de gagner en fonctionnalités et en flexibilité. Vous voulez créer une affiche rapidement ? Utilisez un modèle Canva. Une Story Instagram ? Un post LinkedIn ? Canva fera le job. Sans exagération aucune, c’est un outil essentiel pour quiconque veut créer une identité en ligne sans suivre une formation complète en graphisme.

Bumble

Les applications de rencontre vont et viennent. Bumble (tout comme Hinge) est parvenue à rester pertinente même en 2021. Rien n’a vraiment changé cette année, mais étant donné l’engagement de Bumble concernant la vie privée, c’est l’une des meilleures options aujourd’hui.

Peanut

Peanut est comme Tinder, mais pour les parents. C’est une communauté sûre pensée et conçue pour l’expérience d’avoir un bébé et passer le plus facilement les premières années avec son enfant. Elle vous aide à entrer en relation avec d’autres parents qui vivent ou ont vécu les mêmes choses, pour partager ses expériences et obtenir de l’aide.

Vous pourrez trouver des groupes, lier des contacts avec d’autres parents ou même rejoindre des salons vocaux comme sur Clubhouse.

MARVEL Future Revolution

MARVEL Future Revolution est le rêve des fans du MCU. C’est un jeu de rôle en monde ouvert qui reprend tout ce qui se fait de mieux dans Marvel, de la bataille à New York de The Avengers à la dernière mise à jour inspirée de The Eternals.

C’est un jeu de rôle, certes, mais les aventures sont hautement personnalisables. Vous pouvez créer, modifier et améliorer vos personnages. Vous pouvez choisir leurs pouvoirs et même décider de leur costume – plus de 400 millions de combinaisons possibles par héros -. C’est le meilleur moyen de plonger dans son univers de comics préféré sur son smartphone.