Top 10 des meilleures applications Android de 2021 selon Google

Vous cherchez de nouvelles applications Android à installer ? Voici le Top 10 de cette année 2021 par Google.

Si vous venez d’avoir un appareil Android, Google propose une très bonne sélection d’applications et autres jeux mobiles qui pourraient vous intéresser. À la fin de l’année, Apple et Google récompensent les meilleures applications et jeux dans leur store respectif. Si vous n’avez pas eu le temps de tester de nouvelles applications Android cette année, cette petite liste pourrait vous permettre de trouver quelques pépites. Et si vous voulez consulter la liste complète, direction la page dédiée à ce Best of 2021 selon Google.

Balance

L’application de méditation Balance est la grande gagnante de 2021 sur Android. Sa spécialité est d’adapter les séances selon votre expérience. Lorsque vous commencez à utiliser l’application, celle-ci vous pose quelques questions concernant vos habitudes avec la méditation et adapte ensuite ses séances en conséquence. Vous pourrez ainsi profiter de séances selon votre niveau de confort avec des techniques diverses, pour un programme vraiment personnalisé.

La méditation est l’une des techniques les plus efficaces contre le stress, l’anxiété et même la dépression, et Balance rend la pratique facile. Balance est une application gratuite à télécharger et propose une période d’essai gratuite pendant une année complète. À tester absolument !

Pokémon Unite

Si vous cherchez un jeu multijoueur compétitif sympathique sur votre smartphone Android, Pokémon Unite est une très bonne option. Deux équipes de cinq joueurs s’affrontent dans une expérience multijoueur addictive. Google l’a nommé meilleur jeu Android de 2021, une autre raison de l’essayer.

Et si Pokémon Unite saura évidemment plaire aux fans de Pokémon, le jeu séduira aussi les autres. Vous pourrez passer de bons moments même si vous ne connaissez rien des personnages. Le jeu souffre cependant de quelques soucis dans le choix des adversaires, vous faisant parfois affronter des joueurs beaucoup trop forts, et les serveurs ont quelques fois des petits problèmes.

Bird Alone

Si les jeux multijoueurs compétitifs très nerveux ne sont pas votre tasse de thé, vous devriez tester Bird Alone. C’est un jeu solo fascinant racontant l’amitié du personnage avec un oiseau. Celui-ci a des questions tout à fait normal au début, mais la discussion dérive rapidement vers des sujets existentiels, y compris la mort. Le jeu ne reste cependant pas sombre bien longtemps, vous ferez des trucs plus marrants, comme écrire des poèmes ensemble. Le principe de Bird Alone est de vous faire revenir vers votre compagnon à plumes tous les jours pour vous assurer qu’il ne sente pas seul, tout simplement.

Moonbeam

Moonbeam est une excellente application de podcasts. Ces dernières années, la tendance est clairement allée vers les contenus de courte durée, comme proposé sur TikTok ou Instagram Reels. Les podcasts plus longs peuvent justement souffrir de cette longueur. Certains des meilleurs podcasts disponibles aujourd’hui font bien plus de 40 minutes par épisode. C’est là qu’entre en jeu Moonbeam.

L’application sélectionne les meilleurs moments de chaque podcast pour vous aider à décider rapidement si vous voulez écouter tout l’épisode ou non. Cela peut aider les podcasters à bâtir une communauté loyale bien plus rapidement et les utilisateurs à découvrir de nouveaux podcasts.

FWD

Si vous voulez apprendre le marketing numérique ou la gestion de produit, FWD est un bon point de départ. L’application explique des concepts complexes en cartes très faciles à appréhender, rendant l’apprentissage très simple. Elle propose aussi des quizz pour vérifier si vous avez bien compris ces sujets. FWD rend l’apprentissage facile (et son design très réussi mérite d’être souligné).

Speechify

Speechify est une application de lecteur d’écran qui convertit le texte en voix. Si vous avez du mal à lire le texte à l’écran, vous pouvez demander à Speechify de le faire pour vous. L’application propose différentes voix et prend en charge 20 langues. Il est même possible de faire accélérer la lecture.

La meilleure fonctionnalité de Speechify est peut-être sa fonction qui permet de scanner du texte et de vous lire à haute voix. Si vous avez un long article dans un magazine papier, par exemple, vous pouvez le scanner avec Speechify et laisser l’application vous le lire.

My Friend Pedro: Ripe for Revenge

Si vous cherchez un jeu de plate-forme pour tuer le temps, My Friend Pedro: Ripe for Revenge est un excellent choix. Le jeu combine des éléments de plate-forme avec de l’action, ceci pour vous tenir en haleine pendant des heures. Le challenge reste présent pendant longtemps, évitant au jeu de devenir répétitif ou ennuyeux.

Sleep Cycle

Si la majorité des applications mises ici en avant sont des apps ou jeux Android, Google a fait une mention spéciale aux applications Android Wear. Sleep Cycle est parmi les meilleures d’entre elles. Elle permet de suivre votre sommeil, de vous réveiller en douceur avec un réveil et fonctionne même si vous n’avez pas de smartwatch. Si vous en avez une, la montre vibre doucement pour vous réveiller, et si vous ne le faites pas, le réveil du smartphone prend le relais.

Concepts

Google n’a pas non plus oublié les applications pensées pour les tablettes, bien que ces appareils ne soient pas aussi populaires que les smartphones. Concepts est l’une de ces apps. Avec celle-ci, vous pouvez dessiner vos idées et créer des schémas totalement modifiables. Vous pouvez facilement sélectionner des objets, les dupliquer ou les déplacer en cas de besoin. L’application est vraiment puissante pour vos schémas et autres prises de notes et elle fonctionne parfaitement avec un écran tactile.

Canva

Canva est l’application que les gens utilisent s’ils trouvent Photoshop trop compliqué. Avec Canva, il devient facile de réaliser des affiches, logos et autres bannières. De plus, elle offre de nombreux modèles gratuits pour démarrer, avec une multitude d’effets textuels. Canva fonctionne bien avec les smartphones, mais encore mieux avec les tablettes Android.