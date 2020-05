Tony Hawk’s Pro Skater va faire son retour avec des versions remasterisées des deux premiers opus

Des remasters de Tony Hawk's Pro Skater et Tony Hawk's Pro Skater 2 sont prévus pour début septembre sur PS4, Xbox One et PC.

Niveaux (Warehouse, School, Mall, SkatePark, Downtown, Downwhill Jam, Burnside, Streets, Roswell, Hangar, École Bis, Marseille, NY City, Venice Beach, Skatestreet, Philadelphie, The Bullring, Hawaï et Skate Heaven), pros-skaters (Tony Hawk, Bucky Lasek, Steve Caballero, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Rune Glifberg, Kareem Campbell, Jamie Thomas et Bob Burnquist), figures old school (reverts, lip tricks, wall plants) ou encore musiques (comme Superman de Goldfinger), l’ensemble des contenus préférés des joueurs durant les années 1990/2000 seront encore là dans Tony Hawk’s Pro Skater 1+2.

Confié aux équipes de Vicarious Visions après l’excellent travail réalisé sur Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, ce remaster des deux premiers jeux Tony Hawk’s Pro Skater d’Activision au format compilation sortira sur consoles (4K à 60 fps) et PC (Epic Games Store) d’ici le 4 septembre prochain avec des modes de jeu originaux, à la fois en ligne et en local : “Crée ton SkatePark et Crée ton Skater ne sont pas oubliés ! Cette fois-ci, le mode SkatePark permettra de nouvelles fonctions de personnalisation grâce à un nouvel éditeur complet. Les joueurs pourront aussi partager leurs SkateParks en ligne avec des amis et changer les tenues des skaters avec des options de personnalisation.”

Une démo de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 est prévue pour cet été

Si l’éditeur américain Activision annonce que les précommandes numériques de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 vont offrir aux fans un accès anticipé à la démo du niveau emblématique Warehouse dès maintenant, celle-ci sera disponible en téléchargement à une date ultérieure. Le skateboarder professionnel Tony Hawk aka The Birdman savoure le renouveau de la licence vidéoludique qui porte son nom : “La série originale de jeux Tony Hawk’s Pro Skater est un facteur important dans l’évolution des tricks dans le skateboard moderne et a inspiré de nombreux skateurs professionnels que vous connaissez et aimez aujourd’hui. Je suis ravi d’aider une nouvelle génération de skateboarders et de joueurs – ainsi que les fans existants – à développer encore plus ce sport.”

Un trailer pour Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

En plus d’une version standard, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 sera accompagné d’une version numérique deluxe qui comprendra des contenus et vêtements exclusifs ainsi qu’une édition collector (exclusivement disponible chez Micromania) comprenant le contenu de l’édition numérique deluxe et une planche Birdhouse en série limitée.