Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 arrive sur PS5 et Xbox Series X

Tony Hawk's Pro Skater est une licence de jeux vidéo bien connue des amateurs du genre. Aujourd'hui, les deux premiers opus reviennent dans des versions remasterisées sur PS5 et Xbox Series X.

Comme annoncé depuis quelque temps, Tony Hawk‘s Pro Skater 1 + 2 est désormais disponible sur les consoles nouvelle génération, avec certaines limitations cependant. Cette mise à jour offre aux joueurs PlayStation 5 et Xbox Series X/S un rafraîchissement visuel important ainsi que des résolutions plus élevées, une fréquence d’images augmentée, une meilleure gestion de la luminosité et des textures plus fines. Il vous faudra une PS5 ou Xbox Series X pour profiter de la 4K native à 60 images par seconde. Les possesseurs de Series S devront se contenter d’une mise à l’échelle à 1 440p, mais les 120 ips sont garanties en 1080p, pour davantage de fluidité durant vos tricks.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 est disponible sur les consoles next-gen

Comme nous vous l’annoncions, il y a malheureusement quelques petits couacs et ceux-ci sont à mettre au compte de la politique de mise à jour en place. En effet, vous pouvez mettre à jour depuis une version PS4 ou Xbox One sans surcoût si vous avez acheté la version Digital Deluxe Edition mais il vous faudra débourser 10 $ pour le Cross-Gen Deluxe Bundle – qui déverrouille un skater et de l’équipement retro – si vous avez acheté les versions numériques standard. Les joueurs japonais, quant à eux, devront débourser seulement 100 ¥ (78 centimes d’euro) pour la mise à jour. Et si la synchronisation des sauvegardes est automatique pour les joueurs Xbox Series X/S, les joueurs PS5, eux, devront charger les sauvegardes de l’ancienne version et les télécharger manuellement sur la nouvelle machine. Vous avez dit compliqué ?

Mais ce n’est pas simple pour les joueurs

Vous n’aurez pas ce problème, évidemment, si vous n’êtes pas concerné par ces deux générations, ni ces deux consoles. Et n’oubliez pas non plus qu’une version Nintendo Switch de ce Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 arrivera dans les mois à venir. Voilà qui pourrait être intéressant si vous préférez pouvoir placer vos figures les plus folles dans le confort de votre lit ou dans le bus, le métro, etc.