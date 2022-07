Tony Hawk va ouvrir un skatepark dans le métavers

The Sandbox s'entoure du célèbre Tony Hawk et et Autograph pour créer le plus grand skatepark du monde au sein d'un monde virtuel avec des NFT.

En plus d’être le plus grand skatepark du monde dans le métavers, le LAND Tony Hawk de The Sandbox donnera accès à des versions voxel 3D des NFT d’avatars d’Autograph basés sur le skater américain, ses planches, ses équipements et ses vêtements les plus emblématiques. À la fois parc immobillier virtuel et parc d’attractions, le monde virtuel décentralisé d’Animoca Brands embrasse pleinement l’idée du métavers en tant qu’espace numérique partagé continu où les mondes et les héros se rencontrent.

“Tony Hawk incarne la persévérance et la recherche constante d’amélioration sans jamais abandonner, et cela a fait de lui une légende du skateboard et un entrepreneur accompli“, déclare Sebastien Borget, cofondateur et directeur des opérations de The Sandbox. “Nous partageons sa passion pour l’innovation, la créativité et la volonté de créer constamment quelque chose. C’est l’énergie qui alimente notre métavers. Il n’y a pas de meilleur moyen d’apporter la culture du skateboard dans notre plateforme qu’en prenant l’exemple sur le plus grand skater de tous les temps. Son héritage s’étend de la naissance de ce sport, de ce style de vie à nos jours et sûrement bien au-delà“. Tony Hawk, l’un des pionniers les plus influents et les plus talentueux du skateboard vertical moderne, ajoute : “J’ai été fan de nouvelles technologies durant toute ma vie – depuis les premiers jeux vidéo et les ordinateurs personnels dotés de capacités CGI – je suis donc fasciné par le métavers et clairement ravi d’apporter notre culture dans le paysage virtuel de The Sandbox.”

The Sandbox, le leader du métavers

Métavers et un écosystème de jeu basé sur Ethereum, The Sandbox permet aux utilisateurs de créer, partager et monétiser n’importe quel actif ou expérience de jeu dans le monde. Les jetons non fongibles (NFT) sont des jetons virtuels fabriqués sur la blockchain pour la rareté numérique, la sécurité et l’authenticité. Ils sont uniques, indivisibles et non interchangeables, ce qui permet une véritable propriété numérique de tous les actifs du jeu. SAND est le jeton utilitaire natif qui permet à chaque utilisateur d’acheter et de vendre des LANDS et des actifs dans le métavers de The Sandbox.