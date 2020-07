Tony Hawk Pro Skater : la série de jeux de skateboard est à l’honneur dans un documentaire

Wood Entertainment va distribuer le documentaire Pretending I'm a Superman - The Tony Hawk Video Game Story en numérique et en vidéo à la demande dès août prochain.

A la fin des années 1990, Tony Hawk Pro Skater a secoué le monde des jeux vidéo en se vendant à 9 millions d’exemplaires sur PS1. La production vidéoludique du studio Neversoft Entertainment change alors à jamais la scène du skateboard. Pretending I’m a Superman – The Tony Hawk Video Game Story (un clin d’oeil à la musique Superman de Goldfinger) narre l’histoire de skateurs et de développeurs qui se sont réunis pour créer un jeu qui permettra au skateboard de rentrer dans le courant dominant. Avec des images inédites et des interviews du légendaire skateur Tony Hawk ainsi que des interviews de stars de l’industrie comme Steve Caballero, Rodney Mullen, Chad Muska et Jamie Thomas, le réalisateur Ludvig Gür emmène le public dans un voyage intime mais extraordinaire, en racontant l’ascension fulgurante du plus célèbre des noms du skateboard.

“Je suis très heureux de m’associer à Wood Entertainment“, a déclaré le réalisateur Ludvig Gür. “Le tournage du documentaire a été long et je suis ravie qu’il s’apprête à être enfin disponible pour les fans de skateboard et de Tony Hawk’s Pro Skater dans le monde entier. La forme d’art et le jeu vidéo ont eu un impact énorme sur la génération Y/Z et l’histoire qui se cache derrière est encore plus fascinante“. Tony Hawk, skateboarder aux multiples records, rajoute : “Pretending I’m a Superman – The Tony Hawk Video Game Story est une histoire solide et réelle de notre série de jeux vidéo à succès, telle que racontée par ceux qui l’ont créée, et par beaucoup de ceux qui en ont été inspirés.”

Un extrait du documentaire Pretending I’m a Superman – The Tony Hawk Video Game Story

Prévu pour le 18 août prochain dans le monde entier en numérique et en vidéo à la demande, ce documentaire du réalisateur Ludvig Gür raconte l’histoire du skateur Tony Hawk devenu magnat du jeu vidéo, et la quasi-extinction de la culture du skateboard avant d’exploser à nouveau dans le courant dominant au début des années 2000. Le documentaire Pretending I’m a Superman – The Tony Hawk Video Game Story est produit par l’ancien producteur de Neversoft, à savoir Ralph D’Amato. Il était en préparation depuis 2016 et a été financé via un projet de crowdfunding. Il avait été diffusé en avant-première durant le festival californien Mammoth Film Festival en février dernier.