Tomb Raider va très certainement avoir droit à un énième reboot

Maintenant que la MGM a perdu les droits de Tomb Raider, un nouveau reboot de Tomb Raider serait-il en préparation ?

En 2018, la MGM lançait un reboot de Tomb Raider avec Alicia Vikander dans le rôle principal. Un film qui a connu un grand succès au box office. Une suite semblait alors acquise avec la même actrice dans le même esprit que la trilogie reboot de Crystal Dynamics. Malheureusement, la pandémie de Covid-19 est passée par là et depuis lors, le studio est resté totalement muet sur le sujet. Aujourd’hui, un autre reboot semble se préparer.

Selon The Wrap, maintenant que la MGM a perdu les droits de licence de Tomb Raider, des studios veulent s’offrir cette opportunité. Résultat de ce changement de main de la licence, Alicia Vikander ne sera plus Lara Croft, et il faut repartir en quête d’une nouvelle star pour le film et bien évidemment, d’un réalisateur. Curieusement, il semblerait que la série animée de Netflix – laquelle mettra en vedette Haley Atwell dans la peau de Lara Croft et qui sera dans la pleine continuité des jeux vidéo reboot – soit toujours en chantier.

Tomb Raider est une licence très populaire, tant en ce qui concerne les jeux vidéo que les films. La duologie originale des années 2000, avec Angelina Jolie dans la peau de l’aventurière, avait fait gagner quelque 435 millions de dollars dans le monde entier. Le film de 2018 rapportait, quant à lui, 274,7 millions de dollars. Et puisque Indiana Jones semble tirer sa révérence, et que Sony a mis la main sur Tom Holland pour Spider-Man et Uncharted, il est tout à fait naturel qu’un studio souhaite poursuivre avec cette franchise.

La nouvelle d’un nouveau reboot de Tomb Raider survient à peu près au même moment que l’apparition d’un script pour le prochain jeu Tomb Raider de Crystal Dynamics. Dans ce dernier, une Lara plus expérimentée doit entraîner un groupe de jeunes chasseurs de trésor pour l’aider face à une menace des plus impressionnantes. Que cette information soit avérée ou non, il faudra patienter longtemps avant de découvrir ce nouveau jeu, et probablement plus longtemps encore avant de tout savoir sur un éventuel nouveau film, avec une actrice bien connue ou une parfaite inconnue pour reprendre le flambeau.