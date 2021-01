Tomb Raider : une série animée est annoncée, la suite de la trilogie reboot de Crystal Dynamics

Netflix s'associe à Legendary Pictures pour produire une série animée Tomb Raider.

Produite et écrite par Tasha Huo (The Witcher : Blood Origin), la série animée Tomb Raider de Legendary Pictures pour le géant américain de la SVOD après les évènements de Shadow of the Tomb Raider, le troisième de la trilogie reboot initiée par Crystal Dynamics en 2013 afin de revenir sur la naissance de la célèbre héroïne de l’industrie vidéoludique. En plus d’être producteurs exécutifs, Dmitri M. Johnson, Stephan Bugaj, Howard Bliss et Jacob Robinson de dj2 Entertainment superviseront le projet avec des représentants de Square Enix.

The most iconic heroine in video games is jumping to animation! Tomb Raider is a new anime series from @Legendary following Lara Croft after the events of the video-game reboot trilogy. — NX (@NXOnNetflix) January 27, 2021

Netflix commande une série animée dans le Monsterverse de Kong : Skull Island

Le partenariat avec Legendary Pictures avec Netflix concerne également une série animée se basant sur l’univers du film Kong : Skull Island qui a réintroduit le monde de King Kong. Skull Island suivra un groupe de personnages naufragés essayant de s’échapper d’une île dangereuse et mystérieuse. Brian Duffield, connu pour Underwater et The Babysitter, sera l’auteur et le producteur exécutif de cette production. Jacob Robinson aura également le rôle de producteur exécutif via Tractor Pants. Enfin, Powerhouse Animation, le studio derrière Castlevania, est également à l’origine du projet.