Tomb Raider : un nouvel opus confirmé avec l’Unreal Engine 5

Bien qu’occupé sur le suivi de Marvel’s Avengers et le développement du reboot de Perfect Dark pour Microsoft avec The Initiative, Crystal Dynamics travaille également sur le prochain chapitre de la saga Tomb Raider sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC en utilisant la nouvelle version de l’Unreal Engine, un moteur graphique créé par l’éditeur Epic Games (Fortnite).

Crystal Dynamics is incredibly excited about the future of Unreal and how it will help us take our storytelling to the next level. That's why we're proud to announce that our next #tombraider game is being built on Unreal Engine 5! pic.twitter.com/UFMiWzJAZc

— Tomb Raider (@tombraider) April 5, 2022