Tomb Raider : MGM a perdu les droits cinématographiques

Une guerre des enchères éclate entre les studios de cinéma d'Hollywood et la franchise Tomb Raider.

Spécialisée dans la production et dans la distribution de films de cinéma et de programmes pour la télévision, la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) avait jusqu’au mois de mai dernier pour donner le feu vert à la suite du nouveau film Tomb Raider réalisé et écrit par Misha Green, mais le délai a expiré. La comédienne suédoise Alicia Vikander, qui incarnait Lara Croft dans le film de 2018, n’est d’ailleurs plus attachée au projet qui est annulé. Un reboot serait d’ores et déjà dans les plans alors que les droits sont revenus à Crystal Dynamics.

EXCLUSIVE: MGM has lost the film rights to #TombRaider, based on the popular video game, sparking a bidding war for the IP https://t.co/9q0KaC1EOI — TheWrap (@TheWrap) July 28, 2022

Comme avec Square Enix en 2011, un nouvel accord avec GK Films de Graham King pour exploiter la propriété intellectuelle au cinéma a été conclu. Depuis la vente de Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Square Enix Montréal et un catalogue d’IPs pour 300 millions de dollars, c’est désormais Embracer Group qui supervise le tout : “Nous voyons un grand potentiel, non seulement dans les suites, mais aussi dans les remakes, les remasters, les spin-offs ainsi que les projets transmédias pour Tomb Raider“. De nombreux studios de cinéma d’Hollywood sont sur le coup et ont fait des offres. Il ne serait pas surprenant de voir Netflix s’immiscer dans le dossier.

Le Tomb Raider d’Alicia Vikander n’a pas fait mieux que celui d’Angelina Jolie

L’adaptation cinématographique de Tomb Raider en 2018 a rapporté près de 275 millions de dollars au box-office mondial. Basée sur la populaire série de jeux vidéo, elle met en scène l’aventurière Lara Croft. Les jeux ont été initialement adaptés en deux films à succès en 2001 et 2003 avec Angelina Jolie, qui ont rapporté 432 millions de dollars dans le monde.