Tomb Raider : la suite du film ne sortira pas avant 2022

Calée au début de l'année prochaine, la sortie du prochain long-métrage Tomb Raider est officiellement repoussé à une date encore indéterminée.

Alors que le tournage devait débuter dans le courant de cet été en Angleterre, en Afrique du Sud, en Chine et en Finlande, le nouveau film Tomb Raider avec la talentueuse Alicia Vikander est à l’arrêt depuis plusieurs mois à cause de la pandémie de Covid-19 qui cause de nombreux problèmes dans le monde. Et forcément, à cinq mois de sa diffusion dans les salles obscures, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) et Warner Bros ont décidé de décaler la sortie de cette suite au cinéma sans communiquer une nouvelle période de lancement. Le calendrier de 2021 étant particulièrement chargé à cause de la désertion générale en 2020, le retour de Lara Croft est en principe planifié pour 2022.

The Aretha Franklin biopic "Respect" is moving from Jan. 15, 2021 to Aug. 13, 2021, while the "Tomb Raider" sequel is now unset. https://t.co/P3w2uoTx1o — TheWrap (@TheWrap) October 28, 2020

Un avenir encore sombre pour la nouvelle Lara Croft ?

A noter que Ben Wheatley (Rebecca, Kill List, High-Rise) avait pris le relais de Roar Uthaug (Cold Prey, The Wave) à la réalisation. Malgré de violentes critiques, le reboot cinématographique de Tomb Raider a rencontré un certain succès avec 275 millions de dollars de recettes à travers le monde. L’actrice suédoise Alicia Vikander sera quand même à l’affiche de Born to Be Murdered par le réalisateur Ferdinando Cito Filomarino, aux côtés de John David Washington (Tenet, BlacKkKlansman), sur la plateforme de streaming Netflix dès l’année prochaine.