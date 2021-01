Tomb Raider 2 : Misha Green est désormais aux commandes du scénario et de la réalisation

La showrunneuse de Lovecraft Country sur HBO va s'occuper de la suite du film Tomb Raider avec Alicia Vikander.

Après les départs de Roar Uthaug, Geneva Robertson-Dworet, Alastair Siddons et Evan Daugherty pour laisser Ben Wheatley et Amy Jump s’occuper du nouveau film Tom Raider , adaptation cinématographique de la licence vidéoludique de l’éditeur Square Enix, qui devait arriver en mars prochain dans les salles obscures avant d’être repoussé à une durée indéterminée à cause de la crise sanitaire actuelle, la MGM et Warner Bros annoncent avoir confié le long-métrage à Misha Green (Lovecraft Country, Underground). A noter que Graham King de GK Films et Elizabeth Cantillon de The Cantillon Company vont continuer à superviser le projet en tant que producteur exécutif.

Misha Green, un premier film sur un personnage emblématique de l’industrie des jeux vidéo

Réalisatrice et scénariste du deuxième film Tomb Raider, Misha Green s’est fait remarquer aux côtés de Jordan Peele et J.J. Abrams avec Lovecraft Country de HBO ainsi que Underground de WGN-TV, qui a battu des records d’audience lors de sa première saison et a été la première émission de télévision américaine scénarisée qui s’est concentrée sur l’esclavage et le chemin de fer clandestin. Elle a également écrit et produit The Mother, qui a été vendu à Netflix, ainsi que Cleopatra Jones de Warner Brothers et The Gilded Ones de Makeready.