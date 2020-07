Tom Hanks : un “vrai crève-cœur” que Greyhound ne sorte pas en salles

Tom Hanks a une filmographie très complète, dans des rôles très différents, tant devant que derrière la caméra. Il sera bientôt à l'affiche de USS Greyhound : La Bataille de l'Atlantique, et pour l'acteur, il est terrible que le film n'ait pu sortir au cinéma.

Tom Hanks a écrit le film très attendu USS Greyhound : La Bataille de l’Atlantique, il joue aussi le rôle principal. Et pour l’acteur multi-récompensé, c’est un vrai “crève-cœur” qu’il n’ait pu sortir dans les salles obscures. Le film sera disponible sur Apple TV+ le 10 juillet mais cela ne saurait offrir une expérience comme celle du cinéma, selon l’acteur. “Je ne veux pas fâcher les grands chefs d’Apple mais il y a une différence en termes de qualité d’image et de son.”

Tom Hanks est dévasté que USS Greyhound : La Bataille de l’Atlantique ne sorte pas au cinéma

Tom Hanks est impliqué dans ce projet depuis une dizaine d’années. On comprend donc facilement sa déception. Sony avait l’intention de lancer USS Greyhound : La Bataille de l’Atlantique dans les cinémas du monde entier mais la pandémie de Covid-19 en aura décidé autrement. Le studio prenait finalement la décision de mettre la licence de diffusion aux enchères. Et c’est Apple qui remportait le lot, avec une offre autour de 70 millions de dollars, semble-t-il, pour en faire une exclusivité sur son service de streaming Apple TV+.

Et l’acteur a pourtant été touché de plein fouet par le Covid-19

De nombreuses chaînes de cinémas devraient ouvrir leurs portes durant ce mois de juillet, juste après la disponibilité du film sur Apple TV+. Cela étant dit, les cinémas tourneront avec des capacités réduites et il ne fait aucun doute que de nombreux fans éviteront les espaces confinés tant que l’épidémie de Covid-19 ne sera pas bien derrière nous. Toujours est-il que Tom Hanks et USS Greyhound : La Bataille de l’Atlantique auraient pu tomber sur bien pire. Avec une 4K entre 29-41 Mb/s, selon le fondateur de FlatPanelsHD, Rasmus Larsen, le service offre des débits supérieurs à Netflix et Amazon Prime Video. Ce n’est certes pas la seule manière de juger la qualité d’un stream en 4K mais des bitrates plus élevés sont souvent synonymes de bonne expérience. Reste que Tom Hanks soulève un point important. Les Blu-ray ont à leur disposition deux fois plus de données (100 Mbps) et le format DCP des cinémas 250 Mbps, soit environ 6 fois davantage que les vitesses maximum constatés sur Apple TV+.