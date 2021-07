Tom Clancy’s XDefiant, le nouveau FPS free-to-play 6v6 d’Ubisoft

Les agents, soldats et militaires de Splinter Cell, The Division et Ghost Recon seront jouables dans Tom Clancy's XDefiant.

Tom Clancy’s BattleCat (nom de code) devient Tom Clancy’s XDefiant, un FPS multijoueur qui va proposer une expérience immersive et originale aux joueurs compétitifs, mais également aux débutants, avec des combats fluides et viscéraux ainsi qu’une liberté de personnalisation sans précédent :

Les joueurs pourront personnaliser leurs Defiants en fonction de leur style de jeu. Ils pourront choisir une faction, des caractéristiques, des capacités et des ultras, puis sélectionner leurs armes parmi un large arsenal d’armes principales et secondaires. Ils pourront également choisir leurs accessoires ainsi qu’un dispositif pour compléter leur équipement et même le modifier pendant les combats (après être réapparu sur la carte) afin de leur permettre de s’adapter à un champ de bataille en constante évolution

Une variété de modes de jeu compétitifs en arène en 6 vs 6 parmi lesquels le mode Domination et le mode Escort. Les joueurs découvriront également un grand nombre de cartes uniques en rotation qui rendront chaque match incomparable

Les factions disponibles dès le lancement du jeu seront les Wolves (Tom Clancy’s Ghost Recon), l’Échelon (Tom Clancy’s Splinter Cell), les Parias et les Nettoyeurs (Tom Clancy’s The Division). Elles s’affronteront dans des lieux emblématiques de la franchise. D’autres Defiants issus de l’univers de Tom Clancy seront ajoutés dans le jeu au fur et mesure

Une grande variété de modes de jeu afin de correspondre au style de jeu de chacun des joueurs et de leur permettre de canaliser leur esprit d’équipe et de compétition. Les joueurs pourront choisir de jouer via les modes les plus compétitifs du jeu tels que Team Deathmatch ou Domination, ou bien de jouer via des modes de jeu plus linéaires tels que le mode Escort

Un trailer pour Tom Clancy’s XDefiant

Développé par Ubisoft San Francisco avec le producteur exécutif Mark Rubin (Infinity Ward) et le directeur créatif Jason Schroeder à la supervision, Tom Clancy’s XDefiant sortira à une date encore inconnue sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Ubisoft Connect, Amazon Luna et Google Stadia, sachant que le cross-play sera disponible entre toutes les plateformes dès le lancement.

Pour le moment, une bêta fermée aura lieu le 5 août prochain sur PC pour les USA et le Canada. D’autres phases d’essai auront lieu plus tard dans l’année. Les joueurs peuvent s’inscrire sur playxdefiant.com pour suivre les prochaines actualités du jeu.