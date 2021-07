Tom Clancy’s Elite Squad : les serveurs vont fermer, le free-to-play d’Ubisoft n’était pas viable

Ubisoft annonce la fermeture des serveurs de Tom Clancy's Elite Squad.

Lancé l’été dernier par le studio Owlient (Equideow, Fashiown, Dragow, Mojow Locow) sur les smartphones, Tom Clancy’s Elite Squad n’a pas convaincu les joueurs du monde entier comme l’aurait souhaité l’éditeur français Ubisoft. Une ultime mise à jour est donc disponible dès aujourd’hui, mais les serveurs fermeront en octobre prochain : “C’est avec une grande tristesse que nous annonçons que nous ne publierons plus de nouveau contenu pour Elite Squad. Cette décision n’a pas été facile à prendre, mais après avoir exploré plusieurs options avec nos équipes, nous sommes arrivés à la conclusion que ce n’était plus viable. Nous tenons à vous assurer à tous que nous avons vraiment fait de notre mieux, en particulier avec les grandes mises à jour comme la saison 2, et que ce fut une expérience vraiment enrichissante de travailler avec vous, notre communauté passionnée ! Nous espérons sincèrement que vous avez pris autant de plaisir à jouer avec nous que nous en avons eu à créer le jeu et à échanger avec vous sur les réseaux sociaux ainsi que sur Discord. Nous espérons que certains d’entre vous resteront avec nous et s’amuseront à atteindre le niveau 70 et à débloquer tous les soldats possibles avant de nous dire au revoir.”

