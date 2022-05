Tokyo Virtual Theory dévoile ses premiers projets

Des successeurs spirituels pour Freedom Wars et Patapon sont en développement chez Tokyo Virtual Theory avec le moteur graphique Theory Engine.

Fondé en 2019 par d’anciens vétérans de feu Japan Studio (Sony Interactive Entertainment), Tokyo Virtual Theory ou TVT Corporation élabore depuis plusieurs années un moteur graphique maison grâce à l’aide de Yoshikazu Satake (God Eater), Daisuke Emura (God Eater, Sky Gunner) et Toshinari Takahashi afin de pouvoir créer ses propres licences sur toutes les plateformes, mais également le commercialiser à d’autres studios : “Technologie middleware créée dans le but de développer des jeux en ligne à grande échelle. Il s’agit d’un moteur de réseau à plateforme ouverte qui permet de créer des jeux d’action en ligne multijoueurs en temps réel très performants, qui offrent un environnement plus rapide, sans serveur de jeu et sans tracas, avec un nombre de joueurs encore plus important.”

Project Shaz, le successeur spirituel de Freedom Wars

Un nouveau jeu d’action multijoueur réalisé par l’équipe de développement de God Eater avec une histoire originale créée par l’équipe ayant travaillé sur Freedom Wars.

Producteur : Toshiyuki Yasui (God Eater, Freedom Wars)

Scénario : Tomokazu Fukishima (Metal Gear Solid, Freedom Wars)

Réalisateur : Kenei Nakasha(.hack//G.U., JoJo’s Bizarre Adventure : All-Star Battle)

Directeur artistique : Rin Kususaga (Lord of Vermilion, Fate/Grand Order)

Project JabberWocky, le successeur spirituel de Patapon

Un nouveau jeu d’action rythmique avec des éléments multijoueurs. Il se déroule dans un monde unique avec des personnages mignons.