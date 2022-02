Tokyo Vice : une série policière au Japon avec Ansel Elgort et Ken Watanabe

Deux ans après le début de son tournage, Tokyo Vice se prépare à arriver sur HBO Max.

Librement inspirée par le témoignage du journaliste américain Jake Adelstein sur la police métropolitaine de Tokyo, la série créée et écrite par J.T. Rogers décrit la descente quotidienne du personnage incarné par le comédien américain Ansel Elgort (le rôle était initialement prévu pour Daniel Radcliffe) dans les bas-fonds de la capitale du pays du soleil levant à la fin des années 1990, où rien ni personne n’est vraiment ce qu’il semble être. A noter que Michael Mann a réalisé le pilote et est producteur exécutif avec Alan Poul, Jake Adelstein, Ansel Elgort, Emily Gerson Saines, Brad Kane, Destin Daniel Cretton, Ken Watanabe, Kayo Washio et John Lesher.

Dark glamour, criminal underworld, 1990s Japan. #TokyoVice streams April 7 only on HBO Max. pic.twitter.com/UlLXbowwil — HBO Max (@hbomax) February 7, 2022

La série policière HBO Max Original, Tokyo Vice, produite par Endeavor Content et WOWOW, le principal diffuseur de télévision payante au Japon, sera diffusée le 7 avril prochain avec trois épisodes, suivis de deux chaque semaine jusqu’à la fin du mois. Ken Watanabe, Rinko Kikuchi, Rachel Keller, Ella Rumpf, Hideaki Ito, Show Kasamatsu ou encore Tomohisa Yamashita complètent le casting.

Un teaser pour Tokyo Vice