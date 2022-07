Tokyo Stories, le spin-off de Detroit : Become Human en manga

Detroit : Become Human de Quantic Dream est adapté en manga au Japon avec une histoire se déroulant à Tokyo à la même époque que le jeu narratif.

Écrit par Saruwatari Kazami et illustré par Moto Sumida sous la supervision de Quantic Dream et avec la permission de Sony Interactive Entertainment, Detroit : Become Human – Tokyo Stories suit une idole androïde connue sous le nom de Reina et explore ce qui se passe lorsque des robots acquièrent des pensées et des sentiments indépendants. Contrairement à Detroit : Become Human, Tokyo Stories propose une introduction plus fluide autour des androïdes alors que Reina devient incroyablement populaire auprès des hommes et des femmes.

Cependant, la paix ne durera pas éternellement et sera perturbée par un androïde malveillant qui gagne en sensibilité. Detroit : Become Human – Tokyo Stories, le manga officiel de Detroit : Become Human (le plus gros succès de Quantic Dream avec sept millions d’exemplaires vendues), est disponible dès maintenant exclusivement au Japon chez Comic Bridge, filiale de Comic Walker/Kadokawa.