Tokyo Game Show 2022 : la salon japonais va faire son retour au format physique

L'édition 2022 du Tokyo Game Show se tiendra au Makuhari Messe de Chiba pour la première fois en trois ans.

Le Tokyo Game Show 2022 se déroulera du 15 au 18 septembre prochain sous la forme d’un événement physique destiné aux professionnels de l’industrie vidéoludique et au grand public. Comme les années précédentes, l’édition 2022 du Tokyo Game Show proposera des programmes officiels en japonais avec une interprétation en direct en anglais, mais également des démonstrations de jeux non sortis ou encore une visite en réalité virtuelle du célèbre salon.

Les représentants de la Computer Entertainment Supplier’s Association (CESA) déclarent : “Nous avons dû renoncer à faire des choses amusantes les unes après les autres au cours de ces deux dernières années. Combien de fois avons-nous pensé, qu’est-il arrivé à nos journées ? Même à ce moment-là, nous avions toujours des jeux qui nous permettaient de tenir le coup. Des intrigues palpitantes, des expériences captivantes et passionnantes ont illuminé notre vie quotidienne. Les jeux sont devenus notre espoir. 2022 est l’année pour montrer le véritable esprit des jeux. Le Tokyo Game Show a pour mission de créer notre espoir et de le dépasser. Mettre à jour nos possibilités. Une excitation sans précédent naît toujours de quelque chose que vous n’avez jamais imaginé. Ouvrons la porte à l’avant-garde des jeux. Donnez du courage et de l’enthousiasme à tout le monde. Montrez votre amour des jeux aux autres. Pour que tout le monde partage le grand sentiment de vivre dans cette ère. Plongeons dans le cœur de la folie des jeux. Rien n’arrête les jeux !”

Le programme du Tokyo Game Show 2022

Exhibition Areas

Zone d’exposition générale – Cette zone présente les produits et services de divertissement numérique, en mettant l’accent sur les logiciels de jeux vidéo

Zone de jeux pour smartphones – Cette zone d’exposition se concentre sur les jeux pour appareils intelligents, tels que les smartphones et les tablettes, de iOS, Android et autres, ainsi que sur les jeux sociaux joués sur les appareils mobiles et les navigateurs d’ordinateurs

Zone de réalité virtuelle/réalité augmentée – Cette zone présente des logiciels et du matériel de jeu liés à la VR, à l’AR et à la réalité mixte, ainsi que des services connexes

Zone de jeux indépendants – Cette zone est destinée aux développeurs de jeux indépendants qui pourront y présenter leurs jeux entièrement originaux pour diverses plates-formes

Zone des écoles de jeux – Cette zone présente les écoles de jeux pour les futurs créateurs de jeux

Zone de vente de marchandises – Cette zone est réservée à la vente de produits liés aux jeux

B-to-B Exhibition Area/Meeting Area

Zone de solutions commerciales – Cette zone d’exposition est destinée aux entreprises du secteur des jeux vidéo à la recherche d’opportunités commerciales. La session de parrainage du Tokyo Game Show Forum est également disponible en option (frais supplémentaires requis)

New Stars Area (Asie / Europe de l’Est / Amérique latine) – Cette zone présente des entreprises étrangères qui deviendront des étoiles montantes dans l’industrie des jeux vidéo – des start-ups, des studios de développement et des services de jeux vidéo prometteurs de diverses régions. Un accent particulier est mis sur l’Asie, l’Europe de l’Est et l’Amérique latine pour présenter d’excellentes entreprises de ces régions

Asia New Stars Area – Cette zone, axée sur l’Asie du Sud-Est, l’Asie du Sud et le Moyen-Orient, présente des start-ups de jeux prometteuses, des studios de développement, des fournisseurs de solutions et d’autres entreprises de la région

Eastern Europe New Stars Area – Cette zone présente les jeunes entreprises de jeux vidéo des pays d’Europe de l’Est (Pologne, Croatie, République tchèque, Roumanie, etc.) où de nombreuses institutions techniques proposent des cours d’ingénierie des jeux

Latin America New Stars Area – Cette zone présente des start-ups de jeux provenant notamment de pays émergents d’Amérique latine (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, Costa Rica, Mexique et autres)

Business Meeting Area – Il s’agit d’un espace de rencontre permettant de mener des réunions productives dans une atmosphère détendue. La zone offre un système gratuit de mise en relation d’affaires entre les exposants et les visiteurs de la Journée des affaires ou d’autres exposants

Organizer Programs

Tokyo Game Show Forum 2022 Keynote Speeches – Cette session présente les sujets les plus brûlants de l’industrie du jeu cette année

Sense of Wonder Night (SOWN) 2022 – Ce concours international de pitch est une porte d’entrée pour les jeux indépendants à succès, où les développeurs présenteront leurs idées innovantes à des personnes de l’industrie du jeu. Les idées sont sollicitées dans le monde entier et les travaux exceptionnels seront récompensés par des prix

Tokyo Game Show Forum 2022 Specialized Session – Une conférence sera organisée pour les parties prenantes de l’industrie, qui se concentrera sur les dernières tendances de l’industrie du jeu en matière de technologie et de commerce

Japan Game Awards 2022 – L’événement de sélection et de remise de prix organisé par la Computer Entertainment Supplier’s Association pour récompenser les logiciels de divertissement informatique exceptionnels. Les gagnants de la division GOTY, du prix du ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie, du prix du concepteur de jeux, de la division amateur et de la division U18, entre autres prix, seront annoncés pendant la période du Tokyo Game Show

Conférence sur l’eSport organisée par JeSU – La toute première conférence commerciale sur les eSports organisée par Japan eSports Union (JeSU) se tiendra en même temps que le Tokyo Game Show 2022. En vue de répondre à la demande croissante dans le domaine des sports électroniques et des industries connexes, des entreprises de sports électroniques du Japon et du monde entier se réuniront pour discuter de leurs idées sur la création de nouvelles opportunités et possibilités commerciales

Online Programs