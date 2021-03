Tokyo Game Show 2021 : une nouvelle édition en ligne est confirmée

Le Computer Entertainment Supplier's Association (CESA) va encore privilégier le format numérique pour le Tokyo Game Show 2021.

Annoncé comme devant se tenir au Makuhari Messe de Chiba du 30 septembre au 3 octobre prochain, les organisateurs du Tokyo Game Show 2021 sont finalement contraints de faire une fois de plus l’impasse sur une présence physique à cause de la crise sanitaire qui continue de sévir dans le monde entier. Le Tokyo Game Show 2021 Online sera la deuxième version en ligne de l’événement japonais après le Tokyo Game Show 2020 Online, mais promet de nouvelles évolutions et améliorations. En se basant sur de nombreux commentaires, le CESA, Nikkei BP et Dentsu prévoient de rapprocher des plateformes de jeux pour mettre en place des démos jouables aux joueurs du monde entier. En outre, un lieu physique sera préparé pour que les journalistes et les influenceurs puissent tester les nouveaux titres et interviewer les développeurs. Une visite en ligne permettant au grand public de découvrir une simulation du lieu est également prévue.

TGS 2021 Online, un show numérique pour la seconde année consécutive

Le thème du Tokyo Game Show 2021 Online est “Nous aurons toujours des jeux”. L’événement fêtera son 25ème anniversaire cette année – le premier TGS s’est déroulé en 1996. Les programmes officiels seront retransmis par les organisateurs et les exposants via YouTube, Twitter, Niconico, Twitch, Facebook, Douyin, Douyu, Bilibili et d’autres plateformes de streaming de premier plan au Japon et à l’étranger, et seront disponibles dans le monde entier au Japon, en Amérique du Nord, en Europe et en Chine. Une traduction anglaise en direct est également prévue pour tous les programmes.