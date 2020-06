Tokyo Game Show 2020 : l’évènement japonais officialise son alternative numérique

L'édition 2020 du Tokyo Game Show devient le Tokyo Game Show Online 2020.

Le Tokyo Game Show 2020 Online aura lieu du 23 au 27 septembre prochain. Le programme est déjà connu, sachant que comme d’habitude la première journée du salon est seulement destinée aux professionnels : “Pendant cette exposition en ligne, diverses sociétés et organisations de l’industrie vidéoludique, des principaux éditeurs aux développeurs de jeux indépendants, dévoileront des nouveautés et des informations inédites sur certains titres via la chaîne officielle TGS, des programmes en streaming, des vidéos et des sites web, en plus de la diffusion en direct des tournois eSport. Les tables rondes en ligne couvrant les derniers thèmes des jeux seront également organisées par le CESA (Computer Entertainment Supplier’s Association). Tous ces contenus en ligne pourront être consultés gratuitement.”

La next-gen au Tokyo Game Show 2020 Online

La PS5 et la Xbox Series X ne devraient pas manquer le rendez-vous, même si Microsoft n’est pas attendu par les fans japonais : “Ce premier événement en ligne permettra à chacun de découvrir le fun et le potentiel des technologies de pointe apportées par les jeux. Le monde en ligne est un espace diversifié où des personnes du monde entier peuvent se connecter les unes aux autres en temps réel, au-delà des distances physiques et des barrières de temps. Les jeux ont la possibilité de franchir les frontières des jeux eux-mêmes et de changer notre avenir dans divers domaines. Avec l’évolution de la technologie et la puissance des jeux, un avenir encore plus passionnant est à portée de main. Soyez les premiers à connaître cette joie.“