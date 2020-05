Tokyo Game Show 2020 : le plus grand salon du jeu vidéo au Japon va adopter le format numérique

Après l'E3 2020 et la Gamescom 2020, le Tokyo Game Show 2020 est lui aussi touché par la crise sanitaire liée au Covid-19.

Les organisateurs Computer Entertainment Supplier’s Association (CESA), Nikkei Business Publications, Inc. et Dentsu Inc. annoncent que l’événement physique du TGS 2020 est remplacé par un événement numérique : “Le Tokyo Game Show 2020, qui était prévu du 24 au 27 septembre prochain, est désormais prévu en ligne. Il ne se tiendra pas au Makuhari Messe, le centre de convention de la ville de Chiba. En raison de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19) à l’échelle mondiale et de la situation restant imprévisible au Japon, les organisateurs pris cette décision après une longue réflexion pour accorder la plus haute priorité à la santé et sécurité des visiteurs, exposants et intervenants. Nous vous demandons votre aimable compréhension et coopération. De plus amples informations seront annoncées au besoin sur le site officiel et par communiqués de presse à la fin mai.”

Pour la première fois dans l’histoire d’un lancement d’une nouvelle génération, la presse comme les joueurs pourraient bien ne pas toucher la PS5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft dans une version retail avant la fin de l’année. Triste pour les fans, mais la santé avant tout !

