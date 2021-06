Tiny Tina’s Wonderlands : le spin-off de Borderlands avec de la high fantasy

Les balles rencontrent la magie et les épées dans un monde aussi chaotique que fantastique animé par l'imprévisible Tiny Tina, qui crée les règles, change le monde à sa guise et guide les joueurs durant leur périple.

Standalone composé d’une campagne riche et scénarisée, Tiny Tina’s Wonderlands sera jouable en coopération jusqu’à quatre joueurs et proposera du contenu end-game.

ROLL FOR INITIATIVE SUCKAS! 🎲 follow @PlayWonderlands on social and be the FIRST ☝️ to learn more about the game! pic.twitter.com/CvECfNsyPP — Tiny Tina's Wonderlands 🦄 (@PlayWonderlands) June 10, 2021

“Wonderlands marque l’aboutissement d’un projet mené depuis plus d’une dizaine d’années au sein de Gearbox Software pour développer un Jeu de rôle et de tir dans un univers fantasy“, déclare Randy Pitchford, fondateur de Gearbox Entertainment. “Pour moi, transposer les armes actuelles de Borderlands pour combattre des dragons, des squelettes, des goblins, et plus encore, dans un monde fantasy original imaginé par Tiny Tina, l’ado de treize ans la plus dangereuse de la galaxie, et créer un nouveau jeu vidéo AAA complet est un rêve qui se réalise.”

Un trailer pour Tiny Tina’s Wonderlands

Capitaine Valentine (Andy Samberg), Frette (Wanda Sykes) et Tiny Tina (Ashly Burch) seront amenés à défaire le tyrannique Seigneur Dragon (Will Arnett) dans cette nouvelle expérience, tout en rencontrant un Bardebare armé d’un luth ou encore Tonton Bonne Fée.

Tiny Tina’s Wonderlands sortira début 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Epic Games Store, Steam).