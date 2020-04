Tintin : Microids annonce une nouvelle adaptation vidéoludique

Un nouveau jeu basé sur la licence Tintin est en développement.

Pour les 35 ans du label jeu vidéo de l’éditeur Anuman Interactive, Microids fait l’acquisition des droits de l’une des figures les plus incontournables de la BD franco-belge dans le but de produire une nouvelle adaptation vidéoludique après celle d’Ubisoft liée au film de Steven Spielberg : “Tintin et son fidèle compagnon Milou feront prochainement une nouvelle apparition sur consoles et PC. Nous sommes heureux d’annoncer la signature d’un accord avec Moulinsart pour la création et la commercialisation d’un jeu vidéo, inspiré de la série des albums ‘Les Aventures de Tintin’ créée par Hergé, publiée par Casterman et vendue à plus de 250 millions d’exemplaires.”

Billions of blue blistering barnacles! We are happy to announce that a Tintin action-adventure game is in the works! Mille milliards de mille sabords ! Nous sommes heureux de vous annoncer qu’un jeu d’action-aventure Tintin est en développement ! pic.twitter.com/jUYtpNDU8R — Microids (@Microids_off) April 24, 2020

Après avoir vogué sur les océans, voyagé à travers de nombreux continents et même exploré la Lune et les fonds marins, le jeune reporter Tintin va embarquer dans un tourbillon de péripéties inoubliables et de suspense via un jeu d’aventure-action qui mettra en avant de nombreux personnages comme le capitaine Haddock, le professeur Tournesol ou les Dupond et Dupont. Dans l’immédiat, aucun nom officiel, aucune information sur l’histoire, aucune date de sortie, aucun visuel et surtout aucun studio de développement n’ont été mentionné dans un communiqué.

Microids coproduit le nouveau jeu Tintin avec Moulinsart

“Nous sommes plus que ravis par cette coproduction ! Cette idée est loin d’être récente. Cet accord est l’aboutissement d’un processus de création et de réflexion qui a permis de dégager les grandes options qui animeront ce développement et sa mise en œuvre conjointe entre nos sociétés respectives. C’est pour nous un rêve qui devient réalité“, déclare Stéphane Longeard, CEO au sein de Microids. “Les Aventures de Tintin, qui ont fait voyager des millions de lecteurs de par le monde, nous offrent une opportunité unique de mettre notre talent au service d’un des plus grands créateurs du Vingtième Siècle et de son héros de papier ; nos collaborateurs sont fans du jeune reporter et vont s’en donner à cœur joie ! Nous avons hâte de nous lancer dans cette belle aventure !”

Nick Rodwell, administrateur de Moulinsart, ajoute : “Le développement d’un nouveau jeu sur consoles et PC dans un environnement ludique, immersif et interactif participe à la continuité des aventures du plus célèbre des reporters. L’ambition se veut avant tout divertissante et conviviale afin de toucher un large public familial. Microids est le partenaire idéal pour accompagner Tintin dans cette nouvelle aventure.“