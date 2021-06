Tinder permet de bloquer directement un contact par son numéro de téléphone

Tinder ajoute une nouvelle fonctionnalité à son application : pouvoir bloquer un contact par son numéro de téléphone pour empêcher que celui-ci n'apparaisse dans l'application.

Tinder est une application de rencontre en ligne très complète et riche en fonctionnalités. La sécurité et le bien-être des utilisateurs est une grande préoccupation de la plate-forme et elle le montre aujourd’hui encore avec cette nouvelle fonctionnalité permettant de bloquer directement un contact par son numéro de téléphone.

Tinder permet de bloquer ses contacts

Si vous avez déjà utilisé Tinder, il est possible que vous ayez déjà “trouvé” quelqu’un que vous connaissez, qu’il s’agisse un ami d’un ami, un collègue, un camarade de classe, un cousin, etc. Parfois, cela peut être assez embarrassant parce que, si vous l’avez vu, lui aussi peut vous avoir vu.

pour éviter qu’ils n’apparaissent dans l’application

La bonne nouvelle, c’est que Tinder a introduit une nouvelle fonctionnalité pour vous permettre d’éviter cette éventuelle gêne en bloquant un numéro de téléphone. En procédant ainsi, Tinder va empêcher la personne de votre liste de contact d’apparaître lorsque vous naviguez sur l’application et vice-versa. Autrement dit, vous n’apparaîtra pas non plus chez elle.

Selon le communiqué de Tinder, “s’ils en avaient la possibilité, 78 % des sondés préfèreraient ne pas voir ces contacts dans l’application, ni être vus par ceux-ci. Avec cela à l’esprit, Tinder déploie une nouvelle fonctionnalité permettant aux membres de bloquer des contacts dans l’application, leur offrant ainsi la possibilité de faire des rencontres tout en évitant la gêne de trouver des visages familiers qu’ils préfèreraient ne pas voir.”

La fonctionnalité en question devrait être déployée quand vous lisez ces lignes. Pour y avoir accès, direction les paramètres de l’application. Vous pourrez ainsi éviter de tomber sur untel ou unetelle par le plus grand des hasards et vous passer de cette gêne qui peut durer longtemps, très longtemps.