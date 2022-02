Tinder ne fera plus payer son Premium plus cher aux utilisateurs plus âgés

Tinder abandonne sa politique tarifaire basée sur l'âge des utilisateurs. Elle devrait avoir totalement disparu à la fin du deuxième trimestre.

Comme un grand nombre de plates-formes en ligne aujourd’hui, et pas uniquement sur le marché des services de rencontre en ligne, Tinder propose des fonctionnalités premium que les utilisateurs peuvent débloquer en payant un abonnement mensuel. Cela étant dit, pour une raison plutôt étrange, il faut bien l’admettre, Tinder fait varier le tarif de cet abonnement selon l’âge de l’utilisateur, les utilisateurs les plus âgés devant payer davantage pour profiter des mêmes fonctionnalités.

Une décision qui avait suscité une certaine controverse à l’époque de sa mise à place et si vous aviez l’impression qu’il s’agissait là d’une véritable injustice, sachez qu’il y a aujourd’hui une bonne nouvelle sur ce front. En effet, Tinder a pris la décision aujourd’hui de revenir à un système uniforme. Ainsi, selon un communiqué de l’entreprise, on apprend que les utilisateurs les plus âgés n’auront plus à payer plus cher pour profiter des fonctionnalités premium. “L’année dernière, nous avons cessé d’offrir un tarif promotionnel à nos utilisateurs plus jeunes aux États-Unis, en Australie et plus récemment au Royaume-Uni. Nous avons tout récemment annoncé que nous allons faire disparaître purement et simplement cette différence de tarif selon l’âge à tous nos utilisateurs dans tous les pays d’ici à la fin du deuxième trimestre de cette année.”

L’entreprise avait défendu cette politique tarifaire pour le moins originale en déclarant que, lorsqu’elle avait lancé son service d’abonnement, elle voulait le rendre moins cher et plus accessible aux utilisateurs les plus jeunes qui pourraient encore être à l’école ou au début de leur carrière professionnelle. La plate-forme réitère aussi que d’autres facteurs, comme l’orientation sexuelle, le genre, la race ou la religion, n’ont jamais été de facteurs influençant le tarif.

À l’heure actuelle, Tinder a abandonné cette différenciation tarifaire aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni. Celle-ci ne sera plus que de l’histoire ancienne en France, et ailleurs dans le monde, dans quelques mois, d’ici à la fin du deuxième trimestre 2022. Encore un peu de patience.