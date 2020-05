Tinder : le chat vidéo natif arrivera bientôt

Tinder est l'une des applications de rencontre les plus populaires du moment. Le service s'étoffe mois après mois, ajoutant de nouvelles fonctionnalités plus ou moins utiles. Le chat vidéo fera ainsi bientôt son apparition.

Avec l’avènement des réseaux sociaux et autres applications sociales, il est très facile de faire de nouvelles rencontres, que ce soit pour trouver l’amour, pour jouer ou pour s’échanger des services ou des biens. Malheureusement, certains n’hésitent à profiter de la situation pour tricher, sur l’identité notamment. Entre bots, faux comptes et autres spams, les nuisances peuvent être nombreuses et très nuisibles. C’est un problème que l’on retrouve aussi sur une application comme Tinder. Certaines mécaniques peuvent cependant être mises en place.

Tinder aura bientôt son propre système de chat vidéo

Si vous n’avez plus envie de tomber sur de faux comptes sur Tinder, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que la maison-mère de Tinder, Match Group, vient d’annoncer que l’application de rencontre accueillera bientôt une nouvelle fonctionnalité : le chat vidéo. Cela signifie que les utilisateurs pourront se voir en temps réel. Ce qui devrait diminuer grandement les risques d’arnaques quant à la personne derrière le compte en question. Certes, ce système ne saurait garantir à 100% la fin des problèmes de ce genre mais si une personne refuse un rapide appel vidéo avant de vous rencontrer en vrai, alors vous pouvez y voir là le signe que quelque chose cloche.

Mesure de sécurité supplémentaire et outil appréciable en cette période de pandémie

Sur un aspect purement social, l’intégration de cette nouvelle fonctionnalité directement dans Tinder est aussi tout à fait compréhensible. Certains utilisateurs pourraient ne pas être confortables à l’idée de dévoiler des informations sur eux-mêmes à un service tiers, préférant grandement garder toutes les communications dans Tinder. Selon un communiqué de Match Group, la fonctionnalité devrait être déployée dans le courant du deuxième trimestre 2020. Autrement dit, cela ne devrait plus trop tarder. Vous devriez pouvoir en profiter dans les semaines ou mois à venir. Avec les mesures de distanciation sociales actuellement en place, voilà qui est une très bonne idée.