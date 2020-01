Tinder ajoute un bouton panique à son application et la possibilité de faire vérifier son profil

Tinder est l'une des applications de rencontres en ligne les plus populaires de ces dernières années. Le service n'a de cesse de proposer de nouvelles fonctionnalités. Aujourd'hui, l'application mobile en accueille deux nouvelles très intéressantes.

Tinder est une application de rencontre très populaire. Ses utilisateurs se comptent en millions. Et ils rencontrent très souvent de parfaits étrangers dans leur ville ou ailleurs. Si c’est bien là le but de l’opération, rencontrer des personnes que l’on ne connait pas n’est pas toujours une bonne idée. Aujourd’hui, Tinder pense à la sécurité de ses utilisateurs en ajoutant plusieurs nouvelles fonctionnalités en ce sens.

Tinder ajoute une bonne dose de sécurité dans son application mobile

On pouvait d’ailleurs logiquement se demander pourquoi Tinder n’a pas mis en place ce genre de solutions plus tôt. Mieux vaut tard que jamais, dira-t-on, les voici aujourd’hui implémentées dans l’application. Deux ajouts qui devraient être particulièrement utiles. Tout d’abord, sachez que le service a décidé d’ajouter un bouton panique pour les cas d’urgence. Les autorités seront alors directement alertées. Il est aussi possible de faire savoir facilement à son entourage que l’on vient d’arriver à tel ou tel endroit. Parfait lorsque vous avez décidé de rencontrer votre nouveau match et que vous n’êtes pas spécialement rassuré(e). Ces ajouts sont la conséquence directe du gros investissement récent dans la plate-forme spécialisée Noonlight réalisé par Tinder.

Bouton panique, check-in et vérification de profil font leur apparition

Ces fonctionnalités de sécurité sont un ajout très important. Elles arriveront dans quelques jours pour les utilisateurs des États-Unis, et d’ici peu, espérons-le, en France. Et pour aller plus loin encore, il sera aussi possible de faire vérifier son profil. Pour y ajouter une touche d’authenticité toujours appréciable. Pour ajouter la petite coche bleue à côté de son nom, il suffira de réaliser en selfie en prenant la même pose que celle demandée en exemple par Tinder. Si vous souhaitez en savoir davantage sur cette future mise à jour, direction la page sur le blog officiel. C’est une bonne chose, la sécurité est extrêmement importante pour les utilisateurs.