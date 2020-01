Timothée Chalamet pourrait incarner Bob Dylan dans un biopic de James Mangold

L'acteur américain très en vue serait encore au stade des négociations, mais prendrai d'ores et déjà des cours de guitare acoustique et électrique pour se préparer au rôle.

Le très versatile Timothée Chalamet est l’un des révélations qui a crevé l’écran ses dernières années. Après un début de carrière dans des séries comme Homeland et Royal Pains, il apparaît dans le rôle de Tom, fils du personnage incarné par Matthew McConaughey. Trois ans plus tard on le retrouve dans le rôle titre de l’excellent Call Me By Your Name aux côtés du non moins bon Armie Hammer et dans le très favorablement critiqué Lady Bird avec Saoirse Ronan. Fin 2019, il incarne Hal, successeur du roi Henri V pour la production Le Roi de Netflix avec Robert Pattinson.

Un acteur très actif

Et les choses ne font que commencer, puis qu’il incarnera Paul Atreides dans l’adaptation en film de la saga Dune de Frank Herbert par Denis Villeneuve, avant d’incarner Zeffirelli dans The French Dispatch avec Saoirse Ronan et Léa Seydoux puis un personnage du nouveau long-métrage de Greta Gerwig Les filles du Docteur March avec Saoirse Ronan, Emma Watson et Florence Pugh . Une suite à Call Me By Your Name avec les mêmes acteurs et toujours réalisé par Luca Guadagnino a également été annoncée.

Un réalisateur à succès aux commandes

Aujourd’hui on apprend via ComingSoon qu’il est entré en négociations avec Fox Searchlight pour incarner Bob Dylan dans le deuxième biopic de James Mangold, avec Dylan en producteur exécutif. Si les choses ne sont pas actées selon le site américain, ce serait en bonne voie puisque l’acteur a d’ores et déjà prit des cours “pour se familiariser avec la guitare acoustique et électrique“. Mangold vient tout juste de produire et réaliser Ford v Ferrari (Le Mans 66), mais a un joli CV composé d’autres succès tels que Logan, 3h10 pour Yuma et Walk The Line, biopic centré sur la vie de Johnny Cash avec Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon.

Son nouveau biopic s’intitulera Going Electric et reviendra sur la transition de Bob Dylan vers le rock ‘n’ roll, ainsi que ses rencontres avec Joan Baez et Peter Seeger. Le film produit par Fox Searchlight comprend les droits musicaux de l’artiste et ceux du livre Dylan Goes Electric de Elijah Wald. En attendant, on peut toujours (re)voir le documentaire Dont Look Back de Pennebaker (1967) qui montre comment l’artiste se transforme en personnage de moins en moins ouvert à la presse à mesure que sa célébrité croît lors de sa tournée anglaise de 1965.