Tim Draper, prophète du Bitcoin, vous livre ses règles d’investissement et sa vision de l’avenir

Le prophète du bitcoin Tim Draper livre ses règles d'investissement et sa vision de l'avenir grâce aux crypto-monnaies.

Tim Draper est un milliardaire comme il en existe aujourd’hui beaucoup dans le monde. L’homme est un grand partisan du bitcoin (BTC), une crypto qui, selon, est en train de transformer le monde. Fier de ses succès, bien conscient de ses échecs, il explicite aujourd’hui notamment ses règles d’investissement. Quand Tim Draper parle, les fans de crypto écoutent.

Le prophète du bitcoin Tim Draper livre ses règles d’investissement

Tim Draper a connu des échecs, il le clame haut et fort, notamment dans la société Theranos mais son intuition lui a permis d’investir dans des entreprises comme Tesla, SpaceX, Coinbase ou encore Ledger. Du lourd, du très lourd. Et si vous cherchez quelques règles d’or en matière d’investissement, sachez que, selon lui, les entreprises qui réussissent ont généralement un seul leader et une équipe qui lui accorde sa confiance. Les projets qui réussissent, quant à eux, sont souvent sur un marché qui ne subit pas de restrictions ou de réglementation excessive, et souvent défiant les normes d’un secteur. Troisième et dernière règle, le niveau de fonds nécessaire pour la réussite d’un projet est un montant dont les promoteurs n’ont pas nécessairement conscience au départ : “Il vaut mieux prévoir une longue piste lorsqu’il s’agit de rechercher des fonds, plutôt que d’en manquer à mi-chemin.”

Pour Tim Draper, il est plus important de se focaliser sur les impacts positifs du projet s’il réussit que sur les problèmes éventuels : “Les autres investisseurs [de Draper Associates] se demandent ce qui peut mal tourner. Moi, je me demande ce qui peut arriver si ça marche. Et si ça marche et que quelque chose de vraiment extraordinaire arrive à l’humanité et à la société – alors ça vaut peut-être la peine d’essayer.”

Et sa vision de l’avenir grâce aux crypto-monnaies

Et à ce petit jeu, Tim Draper a le nez fin. En 2014, il avait remporté neuf lots correspondant à un total de 29 656 BTC saisis par les marshals américains. À l’époque, un bitcoin valait 640 $. Selon lui, fin 2022 ou début 2023, un bitcoin pourrait valoir 250 000 $. Une franche réussite. Si Tim Draper est un soutien de Bitcoin depuis fort longtemps, celui-ci semble intact aujourd’hui encore : “J’adorerais exploiter un fonds de capital-risque exclusivement en bitcoin. J’investirais en bitcoin, l’entreprise paierait ses employés en bitcoin, ses fournisseurs en bitcoin et le tout serait une boucle fermée sur la blockchain gérée par des contrats intelligents.” Inutile donc de précise que, pour lui, la légalisation du bitcoin dans certains pays, notamment en Amérique latine, est une très bonne chose.

Pour autant, au-delà du bitcoin, c’est toute la famille des actifs numériques qui passionnent le milliardaire, y compris les plus controversées monnaies numériques de banque centrale (MNBC, ou CBDC en anglais). L’avenir est en marche, cela ne fait aucun doute : “Est-ce que j’échangerais mon euro contre une drachme ou un franc français ? Pas du tout. J’attends plutôt le jour où je pourrai acheter ma nourriture, mes vêtements et mon domicile avec des bitcoins. Et quand je pourrai le faire, pourquoi diable conserverais-je des dollars ?” Et avec cela, ce sont les frontières elles-mêmes qui pourraient tomber : “J’espère que mes petits-enfants me demanderont un jour ce qu’est une frontière et quand je leur expliquerai, ils diront – c’est juste stupide, grand-père.” L’avenir nous dira si Tim Draper a raison !