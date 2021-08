Tim Cook voudrait superviser un énième nouveau grand projet avant de laisser sa place de PDG

Tim Cook voudrait superviser un dernier projet majeur avant de laisser se place de PDG et il est très probable qu'il s'agisse d'un produit AR/VR.

Après la mort de Steve Jobs, Tim Cook avait pris la place de PDG et il occupe ce poste depuis environ 10 ans maintenant. Tim Cook avait précédemment déclaré qu’il ne se voyait probablement pas chez Apple dans 10 ans. Force est de constater que les plans ont changé et il semblerait aujourd’hui que l’homme n’ait pas l’intention de quitter son fauteuil sans un dernier baroud d’honneur.

Dans la dernière newsletter Power On en date de Mark Gurman, le journaliste de Bloomberg laisse entendre que, avant que Tim Cook ne laisse sa place de PDG, celui-ci voudrait superviser le lancement d’une nouvelle catégorie de produit majeure. Il y a actuellement plusieurs projets en chantier dans les laboratoires de la firme de Cupertino qui n’attendent que d’être officialisés (et nous ne savons pas s’ils le seront un jour). Parmi ceux-ci, on retrouve des projets comme la fameuse voiture électrique autonome Apple ainsi que les appareils de réalités virtuelle et/ou augmentée (AR/VR).

Selon Mark Gurman, il semble plus probable que le grand dernier projet de Tim Cook en tant que PDG d’Apple soit un produit AR/VR. Et pourquoi pas la voiture, alors ? Ceci parce que, semble-t-il, Tim Cook est convaincu qu’une entreprise de la Silicon Valley comme la marque à la pomme doit être dirigée par une personne jeune.

Et dans la mesure où le lancement d’une voiture n’est pas chose facile, il se pourrait que cela prenne encore plusieurs années et Tim Cook ne se projette pas assez loin pour ce faire. Nous n’avons à l’heure actuelle aucune idée de quand les produits d’AR/VR d’Apple pourraient être lancés mais une chose est sûre, c’est un projet très intéressant qui se prépare au sein de la firme de Cupertino. Encore un peu de patience.