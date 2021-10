Tile met à jour sa gamme de trackers pour intégrer la technologie UWB

Tile annonce un nouveau tracker, le Tile Ultra, doté de la technologie UWB, et met à jour ses produits existants.

Sur le marché des accessoires de tracking, Tile est présent depuis bien plus longtemps qu’Apple. Cela étant dit, l’un des principaux avantages des Apple AirTag par rapport aux trackers Tile, c’est que ceux-ci utilisent la technologie Ultra-Wideband (UWB). Par rapport au Bluetooth, l’UWB offre une localisation bien plus précise, ce qui signifie que les utilisateurs ont une meilleure précision dans la localisation de leurs objets égarés.

Tile annonce un nouveau tracker, le Tile Ultra, doté de la technologie UWB

Cependant, il semblerait que Tile soit aujourd’hui prêt à revenir à hauteur de la firme de Cupertino et son AirTag. La marque vient d’annoncer son dernier produit, le Tile Ultra, qui, selon l’entreprise, profite du Bleutooth et de la technologie UWB pour tracker et localiser les objets perdus attachés au tracker.

Selon le communiqué, “Ultra permet de retrouver ses objets visuellement avec une grande précision, ce qui simplifie grandement la récupération de clefs perdues derrière un comptoir un d’un sac abandonné dans un restaurant bruyant. Tile travaille avec Google pour assurer une expérience optimale sur Android 12 et les smartphones compatibles avec l’Ultra-Wideband.” Le Tile Ultra devrait être commercialisé en 2022 mais si vous ne pouvez pas attendre, sachez que Tile a aussi mis à jour sa gamme existante.

Et met à jour ses produits existants

Cela inclut le Tile Pro, qui offre une portée Bluetooth de 120 mètres et dispose désormais d’un nouveau design avec porte-clefs, ce qui simplifie encore la fixation des clefs. Les Tile Mate, Sticker et Slim, quant à eux, bénéficient désormais d’une portée de 75 m en Bluetooth, d’une sonnerie plus puissante et d’une certification IP67 – ce qui les rend plus résistants à l’eau et à la poussière -.

Et pour celles et ceux qui s’inquièteraient que ces trackers soient utilisés pour espionner ou harceler, Tile explique qu’il lancera en 2022 une nouvelle fonctionnalité baptisée “Scan and Secure” qui permet aux utilisateurs de l’application Tile de scanner les environs à la recherche d’appareils Tile pour déterminer si un tracker inconnu est à proximité.