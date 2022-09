Tile lance une solution “anti-AirTag” plus sûre pour suivre vos objets

Tile lance un nouveau produit pour suivre ses objets, Des étiquettes autocollantes avec QR Code. Simple, efficace, "à l'ancienne", pourrait-on dire.

Les Apple AirTag n’ont pas reçu toute la presse positive que la marque à la pomme aurait voulu. Si ces petits accessoires sont parfaits pour garder une trace de la localisation des objets que l’on égare tout le temps, ils ont aussi suscité de vives controverses. Mais les AirTag ne sont pas les seuls produits de tracking sur le marché. Apple n’a fait que suivre les pas de Tile, une société qui propose depuis longtemps quelque chose de légèrement différent.

Tile lance un nouveau produit pour suivre ses objets

Tile est une marque bien connue du marché. L’entreprise a proposé des trackers Tile des années avant que ne le fasse Apple. Contrairement aux AirTag, qui sont tous identiques, Tile propose des trackers de formes, tailles et styles différents, pour s’adapter parfaitement sur des trousseaux de clefs, dans des portefeuilles et partout où vous pourriez en avoir besoin. Les produits Tile fonctionnent aussi exactement comme les AirTag, mais dans l’écosystème Time. Tout comme les AirTag communiquent avec les appareils Apple dans le réseau Localiser pour mettre à jour leur localisation, les trackers Tile communiquent avec les smartphones ayant l’application Tile.

Des étiquettes autocollantes avec QR Code

Tile n’a pas eu droit à la même attention par les media, ni aux mêmes critiques d’ailleurs, dans la mesure où cela fonctionne à plus petite échelle. Avec Tile, vous ne savez pas si quelqu’un a l’app ou non. Avec les AirTag, quiconque a un iPhone peut potentiellement lancer une alerte. Quoi qu’il en soit, Tile peut avoir les mêmes problèmes de confidentialité que les AirTag. Peut-être est-ce pour cette raison que l’entreprise propose aujourd’hui aux États-Unis une version minimaliste, plus simple de son tracker : des QR codes autocollants.

Tile les a baptisés “Lost and Found Labels” (“Étiquettes Objet Trouvé”), mais ce sont de simples QR codes autocollants. Ces étiquettes sont très simples : vous en collez une sur un objet que vous ne voulez pas égarer, vous l’activez avec l’app Tile et vous pouvez alors préciser comment vous souhaiteriez être contacté(e) si quelqu’un devait mettre la main sur votre objet, que ce soit par email ou par téléphone.

Contrairement aux trackers Tile, ceux-ci n’ont pas à avoir l’app Tile sur leur appareil. Tout bon samaritain a un scanner de QR code sur son smartphone – surtout après la pandémie de Covid-19 -.

L’autre avantage par rapport aux trackers conventionnels, c’est l’absence de batterie. Dans la mesure où ils sont autocollants, vous n’aurez pas à vous soucier de remplacer la batterie après un an, ou d’en changer purement et simplement. Ces autocollants peuvent même passer au lave-vaisselle.

Simple, efficace, “à l’ancienne”, pourrait-on dire

Alors certes, vous perdez la praticité du tracking passif, dans la mesure où ces Étiquettes ne peuvent communiquer automatiquement avec les appareils à proximité, mais celles-ci fonctionnent presque pareil. Les humains sont curieux de nature. Nous voyons une étiquette, nous scannons cette étiquette. Et le fait qu’il y ait quatre messages “Scannez si trouvé” imprimés dessus invite clairement à l’action.

Tile vend actuellement ses Lost and Found Labels uniquement aux États-Unis, d’une bien étrange manière. En effet, il faut acheter trois planches de cinq Étiquettes, soit 15 autocollants QR code en même temps, pour 14,99 $. Pour l’heure, la France n’y pas droit. Espérons que ce soit pour bientôt.