Tile devrait lancer lui aussi un tracker utilisant l’ultra-wideband

Tile, à qui l'on doit les petits trackers Bluetooth du même nom, permet de ne plus égarer ses objets du quotidien. La marque devrait suivre Apple en lançant bientôt une version UWB de son tracker.

Il a toujours été très facile d’égarer nos petits objets importants du quotidien. Un trousseur de clef, un porte-feuille, un téléphone, un sac à main. Un oubli est vite arrivé et cela peut avoir de graves conséquences. Heureusement, aujourd’hui, les technologies modernes peuvent aider à éviter ce genre d’incident, notamment grâce au Bluetooth et aux discrets trackers Tile.

Tile travaillerait sur une version UWB de son tracker

Selon les rumeurs, Apple préparerait activement le lancement officiel de son accessoire de tracking baptisé AirTags. Celui-ci sera très similaire, dans son fonctionnement, aux trackers proposé par Tile. Les utilisateurs pourront leur attacher des objets, comme un sac à main ou un trousseau de clefs, et utiliser leur smartphone pour savoir précisément où ceux-ci sont et être alertés dans l’éventualité où ils s’éloigneraient.

Parmi les avantages évoqués de ces AirTags, on citera l’utilisation de l’ultra-wideband (UWB) en lieu et place du simple Bluetooth. Cette technologie devrait permettre de bénéficier d’une précision accrue. Et il semblerait que Tile travaille aussi sur une version de ce genre de son tracker. C’est tout du moins ce que rapporte TechCrunch. Selon leurs sources, Tile travaillerait activement sur un accessoire de tracking basé sur l’UWB pour venir concurrencer directement les AirTags d’Apple.

Lancement prévu, semble-t-il, pour cette année

En termes de design, ce modèle AWB serait identique au modèle actuel. Les changements seraient donc purement internes. TechCrunch semble aussi avoir eu un aperçu de concepts pour l’interface de l’application Tile et il semblerait que la réalité augmentée soit de la partie pour aider à localiser les objets égarés. Ce tracker UWB pourrait par ailleurs être lancé dès cette année. Aucune date précise, cependant, ni aucune indication du tarif.

Tile devrait aussi continuer de vendre son tracker Bluetooth conventionnel. Une décision qui s’explique par le simple fait que l’UWB n’est pas encore aussi répandu que le Bluetooth. Les utilisateurs auront donc le choix. Il sera intéressant de voir comment les choses tournent et surtout comment Tile rivalise avec Apple, qui sera tout nouveau sur ce marché. À suivre !