TikTok teste davantage de mini-jeux HTML5

TikTok accélère sur l'intégration de jeux vidéo dans son app. La plate-forme veut d'abord évaluer comment créateurs et spectateurs interagissent avec ces mini-jeux.

TikTok a décidé d’étendre son test d’intégration de jeux dans son application. L’entreprise a récemment ajouté la possibilité pour les créateurs de certains pays d’intégrer l’un des neuf mini-jeux à leur vidéo en tapotant sur le bouton Ajouter un lien et en choisissant l’option MiniJeu. Lorsque les spectateurs regardent une vidéo avec un lien vers un jeu, ils peuvent commencer à jouer en tapotant sur le lien à côté du pseudo du créateur.

“Actuellement, nous explorons les jeux HTML5 dans TikTok via des intégrations avec les développeurs et studios de jeux tiers”, déclarait un porte-parole de TikTok à TechCrunch. L’un de ces jeux est réalisé par Aim Lab, à qui l’on doit l’application d’entraînement à la visée du même nom. Son jeu TikTok est baptisé Mr. Aim Lab’s Nightmare. Parmi les autres partenaires de TikTok sur cette initiative, on citera Voodoo, Nitro Games, FRVR et Lotum.

Aucun des jeux en question n’a de publicité ni de microtransaction et le projet est encore tout récent, les tests ne font que commencer. TikTok cherche à savoir comment les créateurs organisent le contenu autour d’eux, et s’ils le font, en premier lieu, et comment les utilisateurs interagissent avec les jeux. Comme The Verge l’explique, les utilisateurs peuvent même enregistrer leurs sessions et les partager en vidéo.

Des rapports récents laissaient entendre que TikTok se préparait à pénétrer le marché du jeu vidéo. Sa société mère, ByteDance, a acquis le studio Mooton Technology l’année dernière. TikTok s’était associé à Zynga pour un jeu mobile exclusif baptisé Disco Loco 3D, un jeu caritatif baptisé Garden of Good, qui permettait aux joueurs de faire des dons à Feedin America et qui est devenu accessible sur la version américaine de TikTok en juin. TikTok avait précédemment testé les jeux HTML5 au Vietnam.

D’autres géants de la tech se sont lancés sur le marché du jeu mobile, y compris Apple, Google et, plus récemment, Netflix. Zynga, bien sûr, est devenu un géant du jeu social avec l’aide de l’audience de Facebook, alors que ce dernier est passé au cloud gaming en 2020. Ce n’est un secret pour personne que Meta copie de nombreuses fonctionnalités de TikTok dans ses différentes apps. Il est intéressant de voir que TikTok reprend des composantes de Facebook en ce qui concerne le jeu vidéo.