TikTok teste actuellement un bouton “Republier”

TikTok teste un bouton "Republier", mais à quoi pourra-t-il servir précisément ?

Il y a encore relativement peu de temps, lorsque vous vouliez republier quelque chose sur un medium social comme Instagram, il vous fallait télécharger le contenu sur votre appareil et le réenvoyer. Cela étant dit, aujourd’hui, la republication est devenue une action très commune et il y a désormais des fonctions natives intégrées sur les plates-formes pour ce faire, en un clic ou un tapotement ou deux, pour une opération extrêmement simple et rapide. Et aujourd’hui, il semblerait que TikTok veuille s’y mettre aussi.

TikTok teste un bouton “Republier”

Celles et ceux qui utilisent TikTok fréquemment et qui apprécieraient d’avoir une fonctionnalité de republication seront probablement ravis d’apprendre que la fonction pourrait arriver très bientôt. En effet, si l’on en croit un tweet de Matt Navarra, TikTok testerait actuellement un bouton “Republier”. L’on ne peut, à ce stade, que deviner la fonction de ce bouton, mais il y a fort à parier qu’il permette justement de republier une vidéo TikTok que vous venez de regarder.

Mais à quoi pourra-t-il servir précisément ?

À l’heure actuelle, impossible aussi de savoir comment cette option fonctionne et où il sera possible de republier la vidéo. Contrairement à Instagram où les utilisateurs peuvent republier photos et vidéos sur les Stories, TikTok n’a pas (encore) ce genre de fonctionnalité. Il est possible que cette option de republication puisse justement être accompagnée de la version TikTok des Stories. Et de fait, le bouton Republier permettrait de reposter une vidéo TikTok dans ses Stories.

À ce stade, nul ne sait quand cette fonctionnalité sera disponible à tous les utilisateurs. Une chose est sûre, elle est pour l’instant extrêmement limitée, du fait qu’il ne s’agit que d’un test. Autrement dit, ne soyez pas surpris de ne pas voir le bouton en question dans votre application TikTok. Et si vous avez envie d’en profiter, il va falloir patienter.