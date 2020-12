TikTok s’essaie à des vidéos plus longues, jusqu’à 3 minutes

Le concept même de TikTok est de permettre à ses utilisateurs de publier des vidéos courtes, avec de la musique en fond sonore. Aujourd'hui, la plate-forme s'essaie à un format plus long, jusqu'à 3 minutes pour être précis.

Parmi les fonctionnalités intéressantes de TikTok, on citera évidemment la possibilité de publier des vidéos courtes sur la plate-forme. Cela signifie que les utilisateurs peuvent regarder rapidement et facilement de nombreuses vidéos. L’idée, finalement, est d’obtenir la consommation et l’engagement des utilisateurs sans que ceux-ci ne s’ennuient à regarder des vidéos qui pourraient durer trop longtemps. Cela ne veut pas dire qu’il est impossible d’augmenter cette même durée…

TikTok teste des vidéos d’une durée maximale de 3 minutes

En effet, dans le même temps, certains utilisateurs apprécieraient probablement de pouvoir publier des vidéos plus longues. Et la bonne nouvelle, aujourd’hui, pour ces utilisateurs, c’est que cette possibilité pourrait arriver très bientôt. Si l’on en croit un tweet de Matt Navarra, TikTok testerait actuellement d’offrir aux utilisateurs de publier des vidéos plus longues, jusqu’à 3 minutes. De quoi ouvrir la plate-forme à un autre type de contenu, assurément.

Voilà qui devrait intéresser certains créateurs de contenu

Selon le tweet de Matt Navarra, il semblerait que cette fonctionnalité ne soit actuellement accessible qu’à certains utilisateurs triés sur le volet. Notre homme précise aussi qu’elle serait disponible tant sur l’application mobile que sur desktop, ce qui est toujours appréciable. Difficile, pour l’heure, de savoir quand TikTok a prévu de la déployer, si tant est que ce soit effectivement dans ses projets, mais cela pourrait arriver assez rapidement.

Cela étant dit, bien que ce soit effectivement une bonne nouvelle pour les utilisateurs de l’application, il faut rappeler que le destin de TikTok aux États-Unis est toujours très incertain. Si la décision de bannir la plate-forme a bien été reportée, l’entreprise n’est pas encore tirée d’affaire. Ce serait une bonne chose d’avoir cette nouvelle fonctionnalité, certes, mais les utilisateurs américains ne devraient pas trop se réjouir non plus… Il se pourrait bien que TikTok disparaisse purement et simplement des États-Unis. À suivre !