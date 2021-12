TikTok se lance dans la cuisine, il sera possible de commander à manger directement depuis des vidéos

TikTok va permettre de commander les plats des vidéos de nourriture virales. Et comme à son habitude, la plate-forme voit les choses en grand.

TikTok est avant tout une plate-forme de media social sur laquelle les utilisateurs peuvent publier des vidéos. Cela étant dit, sous l’impulsion même de TikTok, nous avons assisté à une véritable augmentation des tendances “nourriture”, les gens peuvent partager des idées culinaires et recettes. Si vous êtes trop fainéant(e) pour réaliser ces recettes vous-même, vous avez de la chance. En effet, TikTok a décidé de se lancer dans le business de la cuisine.

Selon un article de Bloomberg, TikTok a décidé de nouer un partenariat avec Virtual Dining Concepts et Grubhub pour lancer un service de livraison TikTok Kitchen aux États-Unis à partir de l’année prochaine. Cela ne signifie aucunement que TikTok livrera des plats provenant de divers restaurants, mais plutôt que TikTok Kitchen réalisera les plats que l’on peut trouver dans les vidéos de cuisine les plus populaires et permettra aux utilisateurs qui le souhaitent de se les faire livrer directement.

Et comme à son habitude, la plate-forme voit les choses en grand

D’après le communiqué de TikTok, la plate-forme aurait prévu de couvrir environ 300 zones en mars et souhaiterait ouvrir plus de 1 000 restaurants d’ici à la fin de l’année 2022. TikTok confirme par ailleurs qu’il donnera aux créateurs des crédits pour leurs plats : “Les bénéfices des ventes de TikTok Kitchen serviront notamment à supporter les créateurs qui ont inspiré les plats et encourager et aider les autres créateurs à s’exprimer sur la plate-forme tout en restant dans le cadre de la mission de TikTok : inspirer la créativité et apporter de la joie à ses utilisateurs.”

Pour que les choses soient bien claires, TikTok a bien mis l’accent sur le fait qu’il n’allait pas devenir un restaurant ni ouvrir une quelconque chaîne de restaurants, il s’agit plutôt d’une campagne. Mais comment cela ne pourrait-il pas être le cas quand il est question d’avoir 1 000 restaurants d’ici à la fin de l’année 2022 ? Quoi qu’il en soit, si vous appréciez toutes ces vidéos de bons petits plats et que vous aimeriez les goûter sans devoir les réaliser vous-même, cette fonctionnalité pourrait vous intéresser. Espérons qu’elle arrive bientôt en France.