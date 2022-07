TikTok procède à des licenciements aux quatre coins du globe. Aucun chiffre, aucune raison n'ont cependant été communiqués.

Certains employés de TikTok ont déjà perdu leur emploi, d’autres préparent un entretien avec les ressources humaines dans le cadre d’un vaste programme de restructuration mondiale du personnel de la plate-forme de vidéo, selon Wired. D’après l’article du magazine américain, les employés européens ont été avertis que leurs emplois pouvaient être supprimés et qu’ils pouvaient s’attendre à un rendez-vous avec les RH dans les semaines à venir. Au Royaume-Uni, on a dit que des employés dans tous les départements pourraient bientôt quitter leur poste. Aux États-Unis, certains ont appris qu’ils allaient être licenciés en arrivant au bureau ce lundi matin.

TikTok procède à des licenciements aux quatre coins du globe

Parmi ces employés américians, David Ortiz, qui fut parmi les premiers cadres embauchés en dehors de la Chine par la société mère de TikTok, ByteDance. Dans un post sur LinkedIn, il expliquait que son “rôle est supprimé dans le cadre d’un vaste programme de réorganisation”. Un porte-parole de TikTok n’a pas nié que des licenciements étaient en cours lorsque interrogé par Wired. Cependant, il n’a pas non plus confirmé que l’entreprise procédait à une restructuration mondiale et n’a pas fourni le moindre détail quant à la cause de ces licenciements.

Aucun chiffre, aucune raison n’ont cependant été communiqués

Un employé a déclaré au magazine que l’entreprise ne se sépare que d’employés ou d’équipes qui, selon leurs managers, n’ont pas suffisamment contribué. Seulement 100 employés seraient au total licenciés, ce qui ne représente qu’un très petit pourcentage sur les 10 000 employés présents aux États-Unis et en Europe. Ceci étant dit, TikTok n’est qu’une parmi de nombreuses autres sociétés de la tech à procéder actuellement à une réduction de sa masse salariale.

Parmi les entreprises de la tech qui ont dû se séparer de nombre de leurs collaborateurs, on pourrait citer Netflix, Unity et Twitter. Tesla a rapporté avoir licencié 200 salariés œuvrant sur le programme Autopilot et même fermé un bureau en Californie. Bloomberg rapportait que Rivian a prévu une réduction de personnel de 5 % et Meta a annoncé à ses responsables d’identifier les moins performants de ses employés et de les diriger vers la sortie s’ils ne parviennent pas à faire mieux.