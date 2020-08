TikTok prépare un plan d’urgence au cas où le bannissement serait décrété

Depuis l'ultimatum imposé par les États-Unis envers TikTok, la situation n'a pas beaucoup évolué. Les prétendants américains à un rachat ne sont pas très nombreux. Aujourd'hui, TikTok prépare un plan d'urgence au cas où...

La maison mère de TikTok, ByteDance, est actuellement engagée dans une course contre la montre. Elle doit trouver un acheteur pour les opérations de son application sur le sol américain avant le 15 septembre. Après quoi, elle prend le risque d’être bannie, purement et simplement, des États-Unis. Microsoft est actuellement le favori de ce rachat mais comme toujours avec ce genre d’accord, il est toujours possible que les négociations n’aboutissent pas…

TikTok prépare un plan de secours

À tel point que, selon un nouveau rapport de Reuters, ByteDance préfère assurer ses arrières et travaillerait actuellement à un plan d’urgence si cela devait arriver et que l’application se voyait effectivement bannie du territoire américain. Ce plan d’urgence prend la forme d’un mémo dans lequel ByteDance demande aux ingénieurs de TikTok leurs idées pour fermer l’application aux États-Unis si le bannissement devait être prononcé.

ByteDance demande aussi que les employés et revendeurs et fournisseurs Américians de TikTok soient dédommagés dans l’éventualité d’une fermeture. Pour l’heure, il semblerait que toutes les embauches aient été suspendues le temps que la situation soit stabilisée et que l’avenir de l’application aux États-Unis soit plus précis. Bien évidemment, ByteDance adorerait conserver les opérations de TikTok mais le géant chinois se doit de rester prudent et d’avoir un plan de secours au cas où les choses ne tourneraient pas comme espéré.

dans l’éventualité où le rachat des opérations américaines n’aboutirait pas

Un quelconque accord pour racheter les opérations américaines de TikTok, ou tout TikTok, devra aussi être approuvé tant par le gouvernement américain que par le gouvernement chinois, et ce n’est pas une mince affaire. Il y a de nombreux éléments à prendre en considération dans cette opération, l’issue pourrait ne pas être favorable à ByteDance. À suivre !