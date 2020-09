TikTok pourrait finalement ne pas être vendu

Comme vous le savez peut-être déjà, le gouvernement des États-Unis avait donné à TikTok jusqu’au 15 septembre pour procéder à la vente de ses opérations américaines. Dans le cas contraire, le service s’expose à un bannissement pur et simple sur tout le sol américain. L’administration Trump avait d’ailleurs été très claire sur le sujet. La moindre crainte pour la sécurité nationale doit être écartée. TikTok appartenant au géant chinois ByteDance, lequel aurait des accointances avec l’armée chinoise, notamment, il doit être éliminé.

Cela étant dit, il se pourrait aujourd’hui que TikTok ne soit finalement pas vendu. En effet, si l’on en croit un rapport de The Wall Street Journal, plusieurs sources affirment que ByteDance serait actuellement en pleine discussion avec le gouvernement américain. Discussion qui pourrait aboutir à un compromis sans vente de la plate-forme TikTok, que ce soit en totalité ou en partie.

Dans la vidéo ci-dessous de CNBC, l’on apprend que ces discussions concernaient au départ une restructuration de l’entreprise pour que celle-ci représente moins une menace pour la sécurité du pays de l’Oncle Sam. Ces discussions ont eu lieu avant que le Président des États-Unis Donald Trump ne s’invite dans les débats et déclare qu’il préfèrerait qu’une société américaine, comme Microsoft, reprenne la main sur les opérations américaines de TikTok.

Cependant, ce nouveau rapport suggère que ces échanges n’ont pas totalement abouti et que les choses pourraient encore changer. Et cela pourrait aboutir à l’annulation du projet de vente de TikTok. Difficile, pour l’heure, de savoir comment tout ceci se terminera. Aux dernières nouvelles, la Chine avait mis en place de nouvelles règles rendant les exportations de technologies chinoises à l’étranger plus difficiles. Cela pourrait impacter sensiblement la vente. Autrement dit, si ces discussions sont fructueuses, il s’agira très certainement d’un compromis entre les deux camps…

BREAKING: ByteDance & the U.S. government are discussing options that could allow it to avoid a sale of TikTok – Dow Jones pic.twitter.com/cWy78vjluQ

— CNBC Now (@CNBCnow) September 9, 2020