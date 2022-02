TikTok pourrait autoriser des vidéos durant jusqu’à 10 minutes

TikTok envisagerait de permettre des vidéos pouvant durer jusqu'à 10 minutes. Ceci pour générer davantage de revenus publicitaires.

L’un des grands intérêts dans les vidéos de TikTok et de certains autres services vidéo similaire est que les vidéos sont courtes. Cela permet aux utilisateurs de profiter d’une vidéo et de passer à la suivante sans perdre (trop) de temps. Cela permet aussi aux créateurs d’employer des manières créatives pour proposer une vidéo cohérente en une période de temps limitée.

TikTok envisagerait de permettre des vidéos pouvant durer jusqu’à 10 minutes

Cela étant dit, TikTok expérimente depuis quelque temps la possibilité de permettre des vidéos plus longues sur sa plate-forme. Des tests ont même été menés autorisant les utilisateurs à publier des vidéos pouvant durer jusqu’à 10 minutes. La raison est simple du point de vue de la plate-forme : les revenus publicitaires. L’idée est qu’en permettant des vidéos plus longues, on se dégage davantage de possibilités pour insérer des publicités. Et cela permet à l’entreprise de générer davantage d’argent.

Ceci pour générer davantage de revenus publicitaires

Il est aussi intéressant de noter qu’un rapport de WIRED révélait récemment que, selon un sondage mené sur environ la moitié de la base d’utilisateurs de TikTok, nombre d’entre eux trouvent que les vidéos de plus d’une minute sont “stressantes” à regarder, mais malgré cela, l’entreprise semble vouloir poursuivre dans la voie des vidéos longues.

Comme dit précédemment, à l’heure où les gens ont des fenêtres d’attention toujours plus courtes, les vidéos courtes sont certainement l’option à privilégier. De plus, les utilisateurs peuvent déjà aller sur YouTube pour profiter de contenus plus longs. Difficile de se dire, dans ce contexte, que des vidéos TikTok de 10 minutes pourraient avoir un grand intérêt pour la plate-forme. Cela irait même à l’encontre, finalement, de la définition de la plate-forme. Mais qui sait, peut-être l’entreprise a-t-elle visé juste. L’avenir nous le dira.