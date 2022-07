TikTok permet désormais d'activer les sous-titres sur n'importe quelle vidéo, de quoi élargir encore facilement les publics des vidéos.

TikTok est une plate-forme permettant un cœur de fonctionnalité très simple, basique même diront certains, mais qui se doit d’être constamment peaufiné pour que l’expérience soit toujours la plus aboutie, la plus complète et le plus efficace possible. Un peu à la manière de Twitter. Cela passe par des déploiements très fréquents, tant de nouvelles fonctionnalités que de modifications, subtiles ou non, de certaines existantes.

TikTok permet désormais d’activer les sous-titres sur n’importe quelle vidéo

Désormais, par exemple, vous n’avez plus besoin d’attendre qu’une star de TikTok active les sous-titres pour pouvoir en profiter sur telle ou telle de ses vidéos. Dans sa dernière mise à jour en date, TikTok a ajouté le sous-titrage généré automatiquement, fonctionnalité qui peut être activée par vous quand vous le désirez. Cela aidera évidemment celles et ceux qui ont des difficultés d’audition, mais aussi plus généralement les utilisateurs qui veulent regarder et comprendre une vidéo dans un environnement bruyant.

De quoi élargir encore facilement les publics des vidéos

Le réseau social a aussi ajouté les traductions pour les sous-titres et les stickers texte. Et si vous n’êtes pas certain(e) de ce qui se passe à l’écran, il y a aussi les descriptions des vidéos. Parmi les langues prises en charge au lancement, on citera l’anglais, l’allemand, l’indonésien, l’italien, le coréen, le mandarin, le portugais, l’espagnol et le turc. Pas de français pour le moment donc.

Ces additions sont le reflet de la volonté de TikTok de mettre l’accent sur le fait que les vidéos ne sont pas limitantes aux personnes souffrant de quelconque handicap audiovisuel. Cela permet aussi de renforcer les communautés souffrant de ces handicaps, les créateurs de contenu pouvant toucher facilement des publics plus larges.