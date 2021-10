TikTok permet de rendre muet les utilisateurs perturbateurs durant un live

TikTok permet de rendre muet les perturbateurs pendant les streams, un niveau de contrôle supplémentaire pour garantir la sérénité.

TikTok est une plate-forme sociale extrêmement populaire. Si son concept reste simple et ses fonctionnalités assez limitées en nombre, cela n’empêche pas les développeurs de travailler d’arrache-pied au quotidien pour rendre l’expérience toujours plus agréable. Il est ainsi désormais possible de rendre muet les autres utilisateurs pendant une diffusion en direct.

TikTok permet de rendre muet les perturbateurs pendant les streams

Lorsqu’une personne lance une diffusion en direct, il y a toujours une possibilité pour qu’un troll parmi les spectateurs ait la brillante idée de venir perturber l’événement. C’est pour cette raison que les streams Twitch ont, la plupart du temps, des modérateurs en place pour aider le streamer à se débarrasser des commentaires désobligeants et autres perturbateurs, pour éviter qu’ils ne pourrissent trop la diffusion.

Avec TikTok qui ne cesse de gagner en popularité et avec un nombre toujours plus importante d’utilisateurs qui organisent des lives, l’entreprise a annoncé qu’elle allait déployer un nouvel outil permettant aux streamers et à leurs aides de rendre muets les spectateurs perturbateurs pendant la diffusion.

Un niveau de contrôle supplémentaire pour garantir la sérénité

Cet outil permettra aux streamers de passer sous silence l’utilisateur en question pendant quelques minutes ou pendant toute la durée du stream si l’organisateur juge que celui-ci est trop indiscipliné. Selon le communiqué de TikTok, “désormais, l’organisateur ou son modérateur peuvent rendre muet temporairement un spectateur désobligeant pendant quelques secondes ou minutes, voire pendant toute la durée du live. Si un compte est muet pendant un certain temps, tout l’historique des commentaires de cette personne sera aussi supprimé.”

Comme TikTok le précise, les organisateurs peuvent déjà désactiver les commentaires et effacer les commentaires qu’ils jugent blessants mais l’ajout de cette nouvelle fonctionnalité offre un contrôle plus fin. Plutôt que de désactiver les commentaires dans leur ensemble, les streamers ont désormais la possibilité de faire disparaître uniquement les trouble-fêtes.