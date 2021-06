TikTok : les nouvelles conditions d’utilisation permettent à l’app de collecter vos données biométriques

Les nouvelles conditions d'utilisation de TikTok permettent par exemple désormais à la plate-forme de collecter vos données biométriques.

Les applications mobiles permettent de réaliser tout un tas d'opérations très diverses. Certaines parfaitement anodines, d'autres très importantes. Pour ce faire, il faut généralement gérer des données personnelles sensibles. Et cette gestion peut poser un certain nombre de soucis.

TikTok met à jour ses conditions d’utilisation

TikTok est sans aucun doute une application très sympathique à utiliser mais si vous vous inquiétez du respect de votre vie privée, vous pourriez vouloir cesser de l’utiliser, ou tout du moins cesser de vous filmer avec. En effet, selon un rapport de TechCrunch, une modification dans les conditions d’utilisation de la plate-forme en ce qui concerne les données personnelles vient leur donner la permission de collecter vos données biométriques.

Cela inclut, entre autre, vos empreintes faciales et vocales, mais l’on ne sait pas précisément dans quel but TikTok pourrait vouloir utiliser ces données. Lorsque le medium américain a contacté l’entreprise pour obtenir des précisions, un porte-parole de TikTok déclarait qu’elle demanderait l’autorisation à l’utilisateur avant d’enclencher le processus de collection de ces données.

Ceci étant dit, comme TechCrunch le précise, l’ensemble est formulé de telle manière que la plate-forme pourrait ne demander l’autorisation que si elle y est légalement. On peut notamment lire la chose suivante : “Nous pouvons collecter des identifieurs biométriques et autres données biométriques comme défini dans les lois américains, notamment les empreintes faciales et vocales, avec votre Consentement Utilisateur. Lorsque la loi nous y oblige, nous vous demanderons toutes les permissions nécessaires avant de procéder à une telle collecte.”

Avant cela, des curieux avaient découvert que l’application collectait déjà un certain nombre de données utilisateur sans informer ces derniers. La chose avait été découverte avec iOS 14, version de l’OS dans laquelle Apple informe les utilisateurs chaque fois qu’une application tente de lire des données depuis le presse-papier. TikTok s’était alors défendu de cette manière de faire en affirmant qu’il s’agissait là de lutter contre d’éventuels comportements assimilés à du spam mais la fonctionnalité avait par la suite été supprimée.