TikTok : le bannissement aux États-Unis officiellement reporté

La situation de TikTok est toujours préoccupante aux États-Unis. La plate-forme est sous le coup d'un bannissement imminent. Mais avec les récents événements dans le pays, elle bénéficie d'un léger sursis.

À ce jour, si le planning avait été respecté, TikTok devrait être banni au Pays de l’Oncle Sam. Cela étant dit, comme vous le savez peut-être, ce n’est pas le cas. L’entreprise chinoise bénéficie d’une pause relativement temporaire dans le traitement – ô combien complexe – de cette affaire. Selon un rapport de The Wall Street Journal, il semblerait que la Département du Commerce américain ne soit pas encore prêt à exécuter cet ordre de bannissement qui contraindrait TikTok à cesser toute activité aux États-Unis.

Le bannissement de TikTok officiellement en pause

En effet, le Département du Commerce cite une injection préliminaire accordée à TikTok en octobre dernier par un juge de la cour de Philadelphie. Un groupe d’influenceurs de TikTok s’était constitué pour déposer une action en justice, faisant valoir haut et fort que ce bannissement aurait des effets considérables sur leur activité professionnelle.

mais pour combien de temps ?

L’agence poursuit en ajoutant qu’elle n’appliquera pas cet ordre de bannissement avant que les développements judiciaires ne soient poussés plus avant. Cela étant dit, TikTok n’est pas encore, évidemment, tiré d’affaire. L’entreprise chinoise est actuellement impliquée dans au moins deux autres actions en justice, chacune d’entre elles pouvant aboutir à un bannissement de son activité sur le territoire des États-Unis. Ce n’est donc qu’un repos temporaire qui est actuellement accordé à TikTok, il lui faut encore faire face dans ces autres affaires.

De plus, cette injonction préliminaire n’a pas non plus une durée indéfinie. Cela signifie qu’il est encore tout à fait possible que TikTok se retrouve contraint à cesser ses activités aux États-Unis. Reste que, pour le moment tout du moins, les utilisateurs Américains de TikTok peuvent continuer d’utiliser l’application et ses services pour créer du contenu ou pour en regarder. L’avenir nous dira comment la situation évolue. Une chose est sûre, cela s’annonce bien compliqué.