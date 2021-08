TikTok introduit de nouvelles mesures de sécurité pour protéger les plus jeunes utilisateurs et les rendre notamment moins accro à l'application.

Bien que TikTok soit plus populaire auprès d’une population relativement jeune, la plate-forme peut être utilisée par des gens de tous âges, partout dans le monde. À tel point que le service a aujourd’hui annoncé que, pour mieux protéger ses jeunes utilisateurs, et plus particulièrement les adolescents, de nouvelles mesures de sécurité allaient être introduites.

Selon le communiqué de TikTok, l’une de ces mesures de sécurité viendra à placer les messages privés par défaut sur l’option “Personne” pour les utilisateurs de 16 ou 17 ans. Cette option empêche les utilisateurs de recevoir des messages privés de qui que ce soit. Avant cela et pour quiconque est plus âgé, la valeur par défaut est “Amis”, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir des messages de gens qu’ils suivent et qui les suivent en retour.

TikTok introduira par ailleurs un certain nombre de verrous. Les utilisateurs âgés entre 13 et 15 ans ne recevront plus de notifications après 21 h, tandis que ceux de 16 et 17 ans n’y auront plus droit après 22 h. Cela n’empêchera pas d’utiliser l’application comme il se doit mais l’idée est ici que, en ne recevant plus de notifications, l’application soit moins distrayante, ou du moins qu’elle rende les jeunes utilisateurs moins accros.

Apple et Google, quant à eux, ont déjà une forme de contrôle parental implémenté sur iOS et Android. Il s’agit donc là de mesures complémentaires, mesures qui pourraient être très intéressantes pour les parents. Selon les déclarations de la responsable de la sécurité des mineurs chez TikTok, Tracy Elizabeth, “notre priorité est de nous assurer que les adolescents sur TikTok ont une expérience sûre et appropriée à leur âge quand ils créent et partagent sur notre plate-forme.”