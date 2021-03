TikTok introduit de nouvelles fonctionnalités anti-harcèlement

Les plates-formes sociales, quelles qu'elles soient, ont un certain devoir de protection envers leurs utilisateurs. Cela passe notamment par prendre des mesures contre le harcèlement. Aujourd'hui, c'est TikTok qui étoffe son arsenal.

Une plate-forme sociale, quelle qu’elle soit, ne saurait exister aujourd’hui et compter des millions d’utilisateurs sans un certain nombre de fonctionnalités visant à protéger leurs utilisateurs. Ces plates-formes ne sont en aucun cas des zones de non droit et des mesures doivent être prises contre les comportements déviants et notamment le harcèlement. TikTok lance aujourd’hui de nouvelles fonctions en ce sens.

TikTok déploie de nouvelles fonctionnalités pour lutter contre le harcèlement

Les applications de media sociaux comme TikTok sont à l’origine créées pour être divertissantes, avec des utilisateurs qui peuvent publier des vidéos d’eux-mêmes en train de chanter et de danser sur une chanson. Cela étant dit, certains utilisent l’application pour créer des discussions sur divers sujets, pour répondre à d’autres qui les auraient interpellés, etc.

dont un système de confirmation avant publication

Pour tenter d’empêcher d’éventuels problèmes de harcèlement qui pourraient survenir via l’application, TikTok a décidé de déployer de nouvelles fonctionnalités anti-harcèlement. Certaines de ces fonctionnalités peuvent vous sembler familières. L’une d’entre elles demandera ainsi aux utilisateurs s’ils sont sûrs de vouloir publier leur post si d’aventure celui-ci contenait des mois qui pourraient être considérés comme abusifs et sortir du cadre des recommandations faites à la communauté TikTok.

Si vous vous demandez pourquoi cela peut vous sembler familier, c’est précisément par cette fonctionnalité a été introduite par Twitter il y a peu. TikTok lance aussi de nouveaux filtres pour les commentaires. Les utilisateurs pourront choisir parmi plusieurs niveaux de filtrage, qu’il s’agisse de filtrer les termes offensants en général ou de renseigner des mots clef spécifiques.

Selon le communiqué de TikTok, “créer une application sûre et bienveillante qui permette l’expression créative de notre communauté est notre priorité. Nous continuerons de renforcer nos protections pour les utilisateurs, de concevoir des outils qui offrent davantage de contrôle aux utilisateurs pour façonner leur expérience et nous restons bien évidemment à l’écoute des retours de notre communauté et de nos experts.”