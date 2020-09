TikTok et WeChat seront bannies aux États-Unis dès ce dimanche

La date butoir pour un éventuel rachat des opérations américaines de TikTok est passée. L'administration Trump actera le bannissement pour ce dimanche 20 septembre 2020. Voici ce que cela signifie.

Si vous êtes aux États-Unis et que vous n’avez pas encore téléchargé TikTok ou WeChat, vous avez encore quelques heures pour ce faire. En effet, selon l’annonce faite par le Département du Commerce Américain, les deux applications TikTok et WeChat seront bannies et supprimées des stores américains dès ce dimanche 20 septembre. Les sociétés américaines hébergeant ces services seront elles aussi bannies.

TikTok et WeChat seront bannies aux États-Unis dès demain

Selon le communiqué du Département du Commerce : “En réponse aux décisions du Président Trump signées le 6 août 2020, le Département du Commerce a annoncé aujourd’hui l’interdiction des transactions liées aux applications mobiles (apps) WeChat et TikTok pour protéger la sécurité nationale des États-Unis.” L’administration Trump reste au moins claire sur son excuse avancée, celle de la sécurité nationale.

Il y a quelques jours, il semblait que TikTok pouvait être “sauvé” lorsque nous avions appris que le géant Oracle avait proposé de prendre le contrôle des opérations de TikTok sur le sol américain. Voilà qui aurait pu permettre d’éliminer toutes craintes de sécurité nationale. Cependant, un rapport de Bloomberg révélait que le Président Américian Donald Trump avait déclaré ne pas être d’accord avec cet accord et qu’il n’avait nulle intention de le signer.

Des conséquences encore assez difficiles à évaluer

On terminera en précisant que ce bannissement n’affecte que les opérations de TikTok et WeChat sur le territoire des États-Unis. Les deux applications continueront de fonctionner tout à fait normalement dans les autres pays où elles sont présentes. Le bannissement est cela dit aussi une très mauvaise nouvelle pour d’autres entreprises, comme Apple. En effet, un récent sondage suggérait que les utilisateurs chinois préfèreraient abandonner leur iPhone plutôt que de ne plus avoir accès à WeChat. Quelles conséquences précises cette décision aura-t-elle sur les entreprises américaines ? Difficile à dire pour le moment.