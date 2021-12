TikTok est le site le plus visité de 2021, devant Google

TikTok est le site le plus consulté de 2021. La plate-forme sociale vole la première place à Google.

Si vous avez besoin de chercher quoi que ce soit sur Internet, il y a de fortes chances que votre premier réflexe soit de passer par Google. C’est pour cette raison qu’il ne serait pas surprenant d’apprendre que Google puisse être le site le plus visité au monde sur une année. Cela étant dit, 2021 a, semble-t-il, était une année particulière, ou alors est-ce le signe d’un réel tournant, dans la mesure où, selon un rapport de Cloudflare analysant leurs propres données, TikTok a été davantage visité que Google sur cette année 2021.

Oui, vous avez bien lu. La plate-forme sociale sur laquelle les utilisateurs publient des vidéos drôles ou non, en musique ou non, a ravi la première place à Google au classement des sites les plus consultés en 2021. Parmi les autres sites de ce classement de Cloudflare, on retrouve de nombreux grands noms de la tech, comme Facebook, Microsoft, Apple, Amazon, YouTube, Twitter et WhatsApp, tous dans le top 10 des domaines les plus visités sur l’année écoulée.

Ce qui est intéressant à propos de ce rapport, c’est que, toujours selon les données de Cloudflare, en 2020, TikTok ne se classait qu’à la septième position. Autrement dit, la plate-forme a fait un bond de géant, c’est le cas de le dire, pour venir reprendre toutes ces places. Un bien joli exploit en termes de croissance et de popularité.

Autre point intéressant, TikTok n’est pas passé loin de tomber dans les méandres de l’internet, dans l’oubli, pour ainsi dire. Souvenez-vous, en 2020, certains proposaient que TikTok soit banni, purement et simplement aux États-Unis, à cause du simple fait que sa maison-mère est une entreprise chinoise et que cela posait un certain nombre de problèmes de sécurité pour les citoyens américains. Pendant un court instant, il avait même été question que Microsoft rachète TikTok à ByteDance, mais cela n’a finalement pas eu lieu.